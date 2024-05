El juez del Desafío habla sobre la expulsión de Beba: Fue una mezcla de muchas fallas al reglamento

La expulsión de Marlon del Desafío 2024 ha dado mucho de qué hablar con respecto a los hechos ocurridos en la Ciudadela, lo que generó varias preguntas entre los fanáticos del reality, quienes no entendieron por qué el hecho fue tan estricto y también se cuestionaron lo acontecido con Beba.

Conoce más: Esto es lo que pudo hacer Marlon para evitar ser expulsado del Desafío 2024

Esta fue una de las reglas que Beba rompió en el Desafío

Es importante tener en cuenta que esta es la primera vez se muestra el reglamento y que este se ve físicamente de acuerdo a lo dicho por Sebastián Martino, juez del programa, lo cual se da porque quieren que los colombianos comprendan que este ha tenido una evolución y lo vital de que los televidentes entiendan lo fundamental que son las normas.

Aprovechando lo acontecido con Marlon, la máxima autoridad deja en claro que: "Beba incumplió como cien mil reglas, es otro caso, pero bueno", recalcando que a pesar de que ella no violó ninguna de las tres que implican una expulsión, el hecho de que rompió varias dejaron esto como resultado, siendo una fusión de muchas faltas.

En medio de su comunicación desde la Ciudadela con Día a Día, Martino menciona que una de las reglas rotas por Beba fue la número 6, la cual implica el salirse de los límites de las locaciones. A pesar de que falla en otras como quitarse los guantes, evadir un castigo e irse a la casa Alpha cuando estaban en Playa Baja, Sebastián no dio a conocer cuál era el número de estas, las cuales en total son 37.

Lee también: ¿Por qué expulsaron a Marlon y no a otros participantes antes? El juez del Desafío lo explica

Publicidad

Con respecto a lo sucedido con Andrea Serna en estas dos expulsiones, el juez recalca que: "fue muy respetuosa a la hora de no calificar la acción de Marlon y solamente describirla. No estamos diciendo que sea un tramposo o una mala persona, no se evalúa eso. Se menciona, objetivamente, de que se dio una violación a las reglas y eso fue lo que intentó decir ella", lo cual también implica a la barranquillera del equipo morado.

Te puede interesar: Marlon del Desafío 2024: recuerda sus polémicas en Beta y con los otros equipos de la producción

Por qué nadie reemplazó a Beba en el Desafío

Cabe destacar que en el momento de la expulsión de esta integrante de Alpha esta barranquillera estaba portando un chaleco de sentencia y ese día había una cita en el Box Negro ya que se iba a llevar a cabo un Desafío a Muerte, frente a lo que no dejó un hueco en la competencia, sino que evitó una prueba más, dando como tal el resultado como consecuencia de sus actos.