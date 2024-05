Marlon, expulsado del Desafío, sale a defender a Andrea Serna tras críticas en redes

La pasión y mezcla de sentimientos que produce el Desafío 2024 en los colombianos es incontrolable, ya que todos los televidentes se dejan llevar por las emociones que produce el reality, al punto de que llegan a sentir como si hicieran parte de un equipo o estuvieran directamente en la Ciudadela.

Razón por la cual se generó una ola de comentarios y reacciones tras la expulsión de Marlon, quien era el capitán de Beta, al punto de que varios responsabilizaron a Andrea Serna por esta contundente decisión, frente a lo que el participante no se guarda nada y la defiende.

Marlon defiende a Andrea Serna tras su expulsión del Desafío

Durante su paso por Día a Día, el expulsado del reality aprovecha para destacar el papel que tiene la presentadora dentro del programa y el toque que ella le pone a las pruebas y la convivencia, destacando el profesionalismo que ella le imprime al juego y deja en claro que esto hace parte de sus funciones.

Frente a lo acontecido, Marlon menciona que durante estos días en los que ha estado fuera del Desafío vio los comentarios que hay en la última publicación de ella y se percató de que muchos eran atacándola, lo que hizo que subiera una historia en su cuenta de Instagram pidiendo que no la juzguen.

En este video, el expulsado dijo: "quiero que entiendan dos cosas. Número uno, es un reality, número dos, ella no es la que toma las decisiones, es la presentadora y lo hace tan bien que miren todo lo que causa en la gente. No nos nublemos de una vista objetiva a la hora de hacer acusaciones con comentarios tan negativos, de eso no se trata".

Ya estando en Día a Día, mientras ve cómo fue dicho momento en el que le dieron a conocer la decisión, el que era el capitán de Beta recalca que: "ella es tan profesional que transmite ese sentimiento como si ella lo tomara. Se siente muy injusto que la traten así".

Carlos Calero habla sobre Andrea Serna en el Desafío

Durante esta conversación, el integrante de Día a Día aprovecha para mencionarle algo a los televidentes antes de que critiquen a su colega en las redes: "nosotros somos los presentadores de un programa, el hilo conductor de lo que está sucediendo, pero, primero, no hacemos las reglas, segundo, no tomamos partido porque no somos los protagonistas de eso y Andrea lo comunicó en la manera en la que debía hacer por la gravedad de la situación que estaba pasando".

Al escuchar esto, los demás miembros del matutino y Marlon están de acuerdo con respecto a este punto de vista y no dejan de mencionar lo importante que es Andrea Serna para este formato, en el cual ha llevado a los colombianos por diversas emociones.