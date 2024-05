Esto es lo que pudo hacer Marlon para evitar ser expulsado del Desafío 2024

Durante Día a Día se vive un momento único tras la expulsión de Marlon del Desafío 2024, pues Sebastián Martino se conecta desde la Ciudadela del programa para hacer énfasis en las reglas del programa y todo lo que estas implican, dando detalles de lo acontecido con quien era el capitán de Beta y por qué la producción fue tan estricta ante este caso.

Qué pudo hacer Marlon para no ser expulsado del Desafío

El juez del reality recalca que durante 20 años el reglamento ha ido evolucionado, ya que las condiciones de la competencia se van modificando, el contexto también es fundamental y que a causa de los hechos que suceden en ediciones pasadas se ajusta todo para evitar problemáticas.

Es por ello que Sebastián Martino responde ante la pregunta de Marlon, quien cuestiona por qué no midieron la intención con la cual él actuó y el hecho de que haya reportado esto. Inicialmente, la autoridad de la competencia recalca que más allá de eso, la inmediatez fue lo que terminó de catapultar la decisión.

"Al momento de evaluar hechos objetivos y ver que pasa tanto tiempo, la intención termina siendo en un punto 'no lo va a contar'. Nosotros dos estuvimos cara a cara por 20 minutos y tampoco esa fue la oportunidad. Si te diste cuenta de que tienes una barra la pudiste mostrar a la cámara, aunque el equipo igualmente iba a tener una sanción", dice el juez del Desafío.

A su vez, Martino especifica que ellos no buscan que hayan expulsados, ya que esto hace que el programa cojee, por lo que exalta que: "yo creo en tus buenas intenciones, pero cuando lo notificaste fue tarde".

De esta manera, la forma en la que Marlon se pudo haber evitado la sanción fue mostrando la barra de proteína a la cámara y no guardarla en el nochero, decirle al juez desde que llegaron al box y les estaba explicando la prueba, no esperar hasta el final de la pista para decirle a alguien de la producción, no esconder este alimento mientras que Beta tuvo comida porque igual los iba a afectar durante este ciclo.

Esta es la regla que quebró Marlon al ser expulsado del Desafío

Durante esta conversación, Sebastián Martino, juez del Desafío, se conectó desde la Ciudadela del Desafío 20 Años para explicar todo lo ocurrido con el expulsado y mostrar los documentos que se les entregan a los desafiantes desde antes de que ingresen a la competencia, pues se realiza una socialización en la que les mencionan todo lo que hay que tener en cuenta antes de firmar y a lo que se deben someter durante el juego.

De acuerdo con esto, lo sucedido con Marlon fue una violación a la regla número 20, la cual expresa: "si su equipo pierde el desafío de hambre esta prohibido ingerir comida una vez la prueba finalice. No se puede esconder ningún tipo de comida, proteína, bebida o elemento que pertenezca a la alacena o nevera. Si esto llega a suceder es causante inmediata de expulsión".

Sebastián Martino deja en claro que en el Desafío 20 Años hay 37 reglas que hablan de todo lo que se contempla desde la competencia: "es un manual de convivencia". Frente a esto, destaca que solo tres de ellas mencionan la expulsión como una solución.