¿Marlon regresaría al Desafío? Juez aclara si podría estar de vuelta en el reality

Marlon fue expulsado del Desafío tras romper una de las reglas del programa. Según lo explicó Sebastián Martino en Día a Día incumplió la regla número 20, la cual expresa: "si su equipo pierde el Desafío de hambre está prohibido ingerir comida una vez la prueba finalice. No se puede esconder ningún tipo de comida, proteína, bebida o elemento que pertenezca a la alacena o nevera. Si esto llega a suceder es causante inmediata de expulsión".

¿Marlon regresaría al Desafío?

Tras abandonar el programa, Sebastián Martino explicó si Marlon podría regresar en alguna otra temporada.

“El Desafío siempre da sorpresas, pero primero superemos ese sabor amargo”, dijo. Luego aclaró que el exparticipante ya fue castigado por cometer un error, pero no tendrá que pagar por esto para siempre: “La sanción es la expulsión. En la vida hay que dar segundas oportunidades, uno no puede condenar a alguien por un error y él está pagando las consecuencias por este acto”, aseguró, dando a entender que sí podría regresar en otro momento.

Mira también: ¿Por qué expulsaron a Marlon y no a otros participantes antes? El juez del Desafío lo explica

Por qué expulsaron a Marlon y no a otros participantes del Desafío

Ya que esta es una de las preguntas más hechas en redes sociales, el juez del programa hace énfasis en esto: "por eso quería hacer la aclaración de que tres normas generan expulsión: hacerle trampa al compañero o agredirlo físicamente, esconder comida o comer cuando no se tiene el beneficio y cometer un delito".

Publicidad

Quién es Marlon del Desafío 20 Años

Además de ser un exitoso empresario, Marlon es un apasionado del crossfit y ha competido y ganado varias carreras de OCR. Su persistencia y dedicación lo han llevado a perseguir su sueño de ser parte del Desafío durante 6 años, y está más que preparado para enfrentar cualquier reto que se le presente en la competencia.

Desde que salió del colegio a los 18 años, Marlon se enfocó en el deporte como una forma de mantenerse a sí mismo y ayudar económicamente a su padre. Decidió invertir en su pasión al sacar un préstamo para montar un pequeño gimnasio, que con el tiempo se ha convertido en uno de los más importantes de Manizales.