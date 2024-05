Marlon explica si subestimó a Hércules en el Box Negro, ¿qué lo llevó a pedirle el favor del dinero?

Mucho se ha hablado tras la expulsión de Marlon del Desafío, dado que este participante se ha movido entre los amores y odios para los colombianos, sin embargo, muchos han estado bastante tristes tras su salida de la Ciudadela, pues a pesar de lo que pensaran de él consideraban que era uno de los participantes que llegaría hasta la final del programa.

Esto causa que durante su paso por Día a Día el desafiante responda qué fue lo que pasó directamente con Hércules durante el último Box Negro, ya que no fue bien visto el hecho de que le pidiera que se llevara parte de su plata, considerándolo como una manera de subestimar su rendimiento y de hacer algo a las espaldas de los demás integrantes de Beta.

Marlon le pidió a Hércules que le guardara dinero del Desafío

Dado que este participante era el único hombre de Beta sentenciado al Desafío a Muerte en el que tres de Alpha estaban portando el chaleco, Marlon se acercó a su compañero para decirle que lo ayudara, en caso de quedar eliminado, a sacar seis de los 28 millones que tenía para ese punto del juego.

El objetivo del que era el capitán de Beta era que cinco de esos millones fueran para su padre, con el objetivo de asegurarle cierta plata, y el restante se quedara en manos de Hércules, quien actualmente solo cuenta con 300 mil pesos.

Marlon explica lo ocurrido con Hércules en el Desafío

En su entrevista en Día a Día, Catalina Gómez aprovecha para preguntarle al expulsado del reality acerca de lo ocurrido con el fisicoculturista y expresarle el punto de vista que tiene con respecto a este hecho, dado que ella y los demás presentadores lo vieron como una manera de restarle confianza a su compañero y de obtener un beneficio sin comentarles a los integrantes del equipo azul, quienes en su mayoría dependen de este dinero para pagar el arriendo.

Marlon cuenta que esa era una plata que se había ganado él y el cual no hacía como tal parte de un fondo común, ya que desde que arribó a Beta, proveniente a Alpha, los otros participantes hicieron énfasis en que esta era de él y no de todos, aunque esto no fue un motivo para no aportar a las necesidades de todos.

Al recalcar que en la escuadra morada consideraron que Hércules era una ficha débil y que probablemente iba a salir, cosa que también pensaron en el equipo azul y le dijeron, el expulsado del Desafío quiso buscar una manera de asegurar dinero para su padre.

Marlon se justifica al decir que Hércules le agradeció por darle dicho millón de pesos, pues "no se iba a ir tan pelado" y menciona que: "no es el deber ser, pero no infringía una regla". Ante esto, los presentadores de Día a Día recalcan que el problema no fue el no haber querido sacar los seis millones de pesos, sino que no les comentara a los integrantes de Beta para que ellos supieran lo que iba a pasar.