Beba recordó que Marlon se burló de su expulsión del Desafío 2024 y reveló qué piensa de su salida

Durante el Desafío 2024 los televidentes han sido testigos de dos expulsiones por incumplir con las reglas del reality de los colombianos, la primera desafiante que salió de la competencia de esta manera fue Beba y en el capítulo 38 vimos que el segundo fue Marlon.

A lo largo de su paso por el programa no compartieron en el mismo equipo y tampoco fueron amigos, sin embargo, la joven comentó lo sucedido con su contrincante a través de sus redes sociales y no dudó al recordar que el capitán de Beta “fue uno de los que se burló” de su expulsión.

Beba habló de Marlon del Desafío

La creadora de contenido inició una dinámica en la que sus seguidores podían hacerle preguntas y uno de los usuarios de Internet escribió: “Marlon se burló de tu expulsión y ahora lo expulsaron a él, el karma existe por eso es mejor no juzgar”.

Como respuesta, la barranquillera hizo énfasis en que todos los desafiantes se burlaron, no solo el expulsado del capítulo 38 del Desafío: “Marlon se burló y creo que fue en varias ocasiones y sí, no estuvo chévere”, manifestó.

De la misma forma, explicó que no está de acuerdo con las bromas hacia ella o a cualquier otra persona, pues sabe que ahora es él quien lo está viviendo y declaró que solo puede imaginarse lo duro que es para el exdesafiante enfrentar el tema, ya que era de conocimiento público que ella no quería continuar en la producción, pero su contrincante sí. Finalmente dejó claro: “No es chévere la situación y no me alegra el mal ajeno”.

Historia de Beba hablando acerca de la expulsión de Marlon del Desafío. Foto: Instagram @bebadlacruz

Por qué expulsaron a Beba del Desafío 2024

La desafiante debía cumplir con un castigo impuesto por Beta en el que tenía que usar por 24 horas unos guantes de boxeo, esto, mientras que todo su equipo estaba en Playa Baja, sin embargo, después de una pelea su enojo y frustración hicieron que abandonara el territorio e incumpliera la penitencia.

Claramente esto tendría una sanción y después de escuchar las dos versiones de la historia, la presentadora le informó a la joven que todo lo sucedido implicaba la expulsión inmediata del programa, por lo que tuvo que irse.

Qué reglas incumplió Beba en el Desafío 2024

Durante su discurso y justo antes de darle la noticia, la presentadora mencionó varias infracciones: “abandonó Playa Baja, cruzó los límites del territorio, se soltó el chaleco, llegó a la casa Alpha, incumplió el castigo, entre muchas más”, fue debido a esto que la joven tuvo que abandonar la Ciudadela.

