Santi y Dickson explican por qué fueron los últimos en llegar al Desafío de Capitanes

Sin duda, el Desafío de Capitanes dejó una enorme sorpresa entre los televidentes, pues se convirtió en la primera vez que Alpha bajó su bandera desde que el equipo, al igual que Beta, Gamma y Omega existen, situación que sumó aún más tristeza al desenlace de la pista,

En medio de una entrevista exclusiva con Caracoltv.com, Santi y Dickson confiesan sus primeras reacciones al destino de su escudo e insisten en que, sin la diferencia de 10 minutos que tuvieron frente a sus contrincantes: “el resultado hubiese sido distinto”.

Conoce más:¿Por qué Kevyn no compitió en el Desafío de Capitanes representando a Alpha?

Los dos se sienten tristes y frustrados por el resultado de la competencia, pues no era lo que sus compañeros estaban esperando y si no los hubiesen penalizado están seguros de que Alpha no habría caído, aseguran también que se entendieron bien como pareja y sabían que la pelea no sería sencilla.

Santi y Dickson fueron los últimos en llegar al Box Amarillo

Publicidad

Los capitanes de la escuadra morada explican que son el equipo que más retirado queda del Box Amarillo, y hacen énfasis en que apenas colgaron la llamada con Andrea Serna empezaron a alistarse, sobre el tema dicen: “no estábamos preparados, nos tomó por sorpresa, ya teníamos un capitán listo desde la mañana y fue un cambio que no estaba en nuestros planes”

Karen, Dickson, Mapi, Natalia y Santi estaban esperando que llamaran al representante que estaba listo, sin embargo, están seguros de que no se demoraron tanto vistiéndose y arreglándose, de hecho, la capitana confiesa que salieron con la ropa y los zapatos en la mano.

Mira también:Un hombre y una mujer se coronan como los ganadores del Desafío de Capitanes en el Box Amarillo

Publicidad

Las palabras de Dickson a Santi en el Desafío de Capitanes

Durante la conversación cuentan que la modelo le gritaba a su compañero: “agilicemos que todavía podemos” e incluso dicen que en un momento sintieron que alcanzaron a Omega, por lo que la desafiante insistió: “acuérdate de los momentos de castigo, esos momentos fueron los que nos unieron y nos dieron más fuerza para continuar en el juego”.

Finalmente, Santi afirma que la responsabilidad de ser capitán la sentía desde antes de recibir el título, por eso tan pronto se dio cuenta de que tendría que ser él quien fuera al Box Amarillo se cambió y salió corriendo con su compañera, de la misma forma, menciona que estaba preparado para esta prueba, independientemente de ser elegido como el primer o el segundo líder.

Mira más:Mapi afirma que la elección de líderes de Alpha para el Desafío de Capitanes es una plaga

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.