Yan y Sensei se preparan para la gran final, ¿cuáles son las cábalas que tienen?

Los dos grandes finalistas del Desafío The Box 2023 Yan y Sensei están preparándose para darle a los colombianos una final de infarto . Se enfrentarán en una prueba en la que seguramente lo dejarán todo en el Box.

Durante toda la competencia, los seguidores de la producción han visto qué hacían en su equipo antes de salir a las pruebas, pero ahora nos cuentan en exclusiva cuáles son los rituales que siempre hacen antes de sus momentos importantes.

Sensei dice que lo primero que siempre hace es tomar agua, pero antes de esto le pone una intención, la visualiza, hace una oración y le pide a Dios que ponga su mano protectora sobre él y que no lo deje solo cuando lo necesita.

“Me siento fuerte, me siento rápido, me siento ágil, veloz, tengo la convicción de que soy un ganador, hecho está, gracias, gracias, gracias”, son las palabras que siempre dice para poner su vida y su desempeño en manos de Dios.

Por otro lado, Yan le da las gracias a Dios por haberlo llevado hasta este punto en el que se encuentra, por eso lo que más hace es sentirse afortunado por estar en la final del Desafío The Box. Le pide siempre sabiduría y se emociona por estar a pocas horas de la gran final.

Los dos tienen pulseras que usan para aumentar su suerte, en el caso de Sensei, la manilla que usa siempre la tuvo en el pie durante la competencia, pero ahora decidió llevarla en la muñeca para llenarse de buena energía, de poder.

“Todo va en la cabeza, todo va en la visualización que tenemos en frente”, asegura y dice también que desde que entró a la competencia quiere dejar su nombre en la copa . Asimismo, siempre que tuvo un chaleco se quería enfrentar con Yan y cree que esto no sucedió porque Dios quería que los dos llegaran a la final.

Yan también usa varios amuletos que le regalaron sus amigos, con los que entrenaba en el gimnasio, “son cuatro manillas que se tejen allá en mi comunidad, desde que me las dieron hasta el momento no me las he quitado porque representan mucho para mí”.

Para él, estos elementos lo llenan de fuerza y le recuerdan que tiene personas que confían en él, que admiran su disciplina y el momento de la competencia hasta el que llegó y que seguirán con él hasta el final. Justo al iniciar las pruebas piensa en su familia y en la gente del Cauca, quienes lo admiran.

Finalmente, cuando el capitán de Alpha escucha al juez decir “en sus marcas, listos, ya” inmediatamente le pide a Dios que lo lleve de su mano, piensa en su familia y asegura que competirá por todos los que confían en él, se concentra en su gimnasio porque sabe que todos le envían la mejor energía.

Los dos invitan a los colombianos a no perderse ni un instante de la gran final, pues lo dejarán todo en el Box y al final el nombre de uno de ellos estará en la Copa de los Campeones.

