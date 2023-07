Kaboom explica por qué le gustaría conocer más a Black y la razón para dormir otra vez con Mateus

Óscar Andrés Rivas Torres, el campeón mundial de boxeo conocido como Kaboom o tío Kaboom, se ganó un espacio muy importante en el corazón de los amantes del Desafío The Box 2023 , quienes vieron otra faceta muy especial del deportista, a quienes catalogan como uno de los menos conflictivos y quien trataba que la convivencia fuera lo más sana posible.

A su vez, por medio de su paso por la Ciudad de las Cajas pudieron ver que detrás del musculoso hombre hay una persona llena de ternura y mucho cariño por entregar, quien además siempre trató de apoyar a quienes fueron sus compañeros.

Es por ello que a través de la dinámica de 'Ping-ping' hacemos que Kaboom nos cuente sobre esos momentos o personas que no va a poder olvidar luego de su paso por la Ciudad de las Cajas, algo que definitivamente le cambió su forma de ver la vida y le creó nuevos lazos.

En cuando a su noche favorita en el Desafío The Box, el exparticipante de 36 años comenta que precisamente fue el castigo en el cual tuvieron que pasar 24 horas dentro de unos flotadores en la piscina, pues durante este tuvieron unas conversaciones que los llenaron de mucha experiencia a cada uno y, además, tuvieron la oportunidad de conocerse aún más como personas, sin estar con la mente en el juego.

Con respecto a la que fue su prueba favorita, Kaboom comenta que fueron todas aquellas en tierra, es decir en el Box Amarillo: "siempre me sentí muy a gusto en esa pista, creo que tenía el potencial para esta".

El exdesafiante comenta que considera que Saskya es la mujer más bella del Desafío The Box 2023, pues además de ser muy linda cree que tiene unas cualidades que llaman la atención. Mientras tanto, exalta que le gustaría conocer un poco más a Black, dado que: "creo que es una persona que tiene sus preferencias y sus métodos que lo hacen ser un poco asocial, pero creo que sería una persona muy buena de conocer para además explicarle cómo es que funciona el mundo para que no vuelva a hacer lo que nos hizo a nosotros".

Mateus es el elegido por Kaboom en caso de que le tocara volver a dormir con alguno de los participantes de esta competencia, dado que tenían conversaciones interesantes y se entendían muy bien: "fue uno de mis bellos durmientes en el Desafío". Por otra parte, sus favoritos para la final son Yan y Guajira.

