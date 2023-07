Byron menciona cuál fue su prueba preferida y sus finalistas favoritos del Desafío The Box

Byron Steven Rivero Zárate es uno de los participantes que más polémicas generó durante su paso por el Desafío The Box 2023 , pero quien a su vez demostró ser uno de los más hábiles de las pistas, no en vano llegó hasta la Semifinal de esta competencia.

Él creo varios amores y odios a través de las redes sociales, en las que los fanáticos del programa dieron a conocer todas las opiniones que él les generó por causa de su pensamiento o sus estrategias en la Ciudad de las Cajas, en donde formó varios lazos de amistad.

Te puede interesar: Exparticipantes del Omega original se burlan entre sí y dicen que uno de ellos fue un traidor

Es por ello que quisimos conocer un poco más sobre los momentos o las personas que marcaron a Byron a lo largo de su permanencia en el Desafío The Box 2023 a través de la dinámica 'Ping-pong', en la que debe dar respuestas rápidas y contundentes con lo primero que se le venga a la cabeza.

Con respecto a apodos, este participante claramente es conocido como Byron a secas, no obstante, confiesa que su madre es la única persona que le dice 'Ñeñe' y es que es notorio el cariño que esta mujer le tiene a su hijo, pues pudimos verla sufriendo y alentándolo durante el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo en el cual ella pudo estar presente.

Conoce más: Exparticipantes del Desafío The Box no se guardan nada y se dicen varias verdades a la cara

Publicidad

El exintegrante de Alpha, quien tiene 25 años, expresa que su noche favorita en el Desafío The Box fue mientras que hacía parte del Alpha original e hicieron un asado, pues estos eran los espacios que aprovechaban para conocerse más y despejarse de todo lo ocurrido en las pruebas.

En cuanto a su prueba favorita, Byron recalca que siempre será esa primera vez que se pudo medir en la Ciudad de las Cajas, pues nunca habrá algo igual, dado que la adrenalina y las ansias de ese momento son irremplazables, ya que era el inicio de este gran sueño.

Lee también: Rapelo y Juli responden las preguntas más frecuentes del público, ¿cómo lo hicieron?

Con respecto a las personas que considera como las más lindas de esta competencia, este exparticipante destaca a Cifuentes y a Ricky, a quien considera "muy pinta". A su vez, revela que le gustaría conocer un poco más a Kate: "me transmitió muy buena vibra cuando la conocí en Beta, pero no compartimos bastante". Y si de volver a dormir en el Desafío The Box se trata, este hombre afirma que lo repetiría con Valeria.

Publicidad

Al hablar de sus favoritos para ganar la Final de Hombres y la Final de Mujeres de esta competencia, Byron hace sus apuestas por Sensei y Aleja, quienes hicieron parte de Alpha, junto a él, durante esta última etapa del programa.

@caracoltv Los exparticipante Kaboom (@kaboomrivas87), Byron (@byronriveros) y La Flaca (@joha.gomez97) se le midieron a hacer el ping-pong del DesafioTheBox, reto en el que respondieron preguntas rápidas y hasta revelaron con quién dormirían. No te pierdas mañana la gran final a las 8:00 p.m. ♬ sonido original - caracoltv