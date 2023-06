Guajira le preguntó a Rapelo por su rendimiento en Beta: “no veo al mismo competidor de Alpha”

En el capítulo 66 del Desafío The Box 2023 se vivió una prueba muy emocionante en el Box Rojo que le permitió al equipo ganador entregar el tercer chaleco de sentencia. Beta y Alpha tuvieron que sumar puntos al demostrar su equilibrio tras estar en un columpio que les dio varias vueltas. Guajira de la escuadra azul se quedó en casa y pudo ver en detalle el desempeño de sus coequiperos.

Como la abogada de Beta pudo analizar la prueba con detenimiento, cuando los demás regresaron a celebrar su triunfo, ella quiso abordar a Rapelo y expresarle que considera que no está compitiendo de la misma forma en que lo hacía cuando era parte de Alpha:

“Ven, niño. Te voy a decir algo, no sé qué está pasando porque no estoy viendo al Rape que veía en Alpha. Con honestidad te digo, no sé si se está escondiendo o se debe al cambio de equipo, porque a mí por ejemplo me ha afectado lo de Gamma, la verdad. Necesito ver al Rape al que estaba acostumbrada”, expresó ‘Guaji’.

Ante esto, el samario le dijo que se debe a dos factores: “He bajado un poquito el rendimiento por el tema de la rodilla y no quiero volver a pasar por ese dolor… Aunque lo sentí otra vez”.

También explicó que el segundo motivo por el que quizás no ha podido entregar todo su potencial en La Ciudad de las Cajas es porque se ha sentido muy cansado mentalmente, Rapelo agregó: “Son muchas cosas que se suman, vamos golpe tras golpe y en la recta final ya todo se intensifica”.

Para finalizar la conversación de los dos desafiantes y escuchar a Yan, quien entregó el chaleco de sentencia a Sensei , Rafael Arturo Rapelo Yance le agradeció a su coequipera por el comentario, pues sintió que esto lo ayudará a ser más consciente de qué tanto se esfuerza en las pruebas.

Cabe recordar que en el pasado Yan le dijo a Escudero que creía que Rapelo "se relajaba" cuando era un ciclo de mujeres en el Desafío The Box 2023.

¿Cuál es el premio para los ganadores del Desafío The Box 2023?

Los ganadores del Desafío The Box 2023 serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.