Sensei le hizo un baño a Ricky para que "se le quitara la sal" y así reaccionaron en redes

En el Desafío The Box se viven escenas que resultan ser curiosas tanto para los televidentes, como para los participantes, en esta ocasión, Ricky atendió a una sugerencia que le hizo Sensei , un ritual para supuestamente “quitarse la sal” y olvidarse de esa idea que tenía de que él cargaba la mala suerte desde Beta.

Este hecho se dio al inicio del capítulo 61 del reality, pues el capitán de Alpha le dijo a su compañero: “Quiero que haga algo que yo siempre he hecho. Es que yo lo he escuchado decir que “soy la sal” y no, eso no es así. Vamos a bañarnos, yo recogí agua y lo importante es que tenga mentalidad positiva al usar este jabón en forma de triángulo”.

Posteriormente, el competidor que por fuera de la Ciudad de Las Cajas es panadero y modelo fitness, realizó esa especie de ritual con agua fría con la intención de despojarse de las malas energías y así también atraer el triunfo a su equipo morado. Por una parte, esto resultó gracioso para muchos, pues cuando Ricky era capitán de Beta perdían la mayoría de las pruebas; por otra parte, muchos destacaron el tierno detalle de Sensei con su coequipero.

Algunos Alphalovers, como se hacen llamar aquellos usuarios en redes que apoyan a este equipo, se atrevieron a bromear con el pasado “ritual de la tanga” que realizaron en el pasado y depositaron su confianza en aquella actividad que propuso Sensei.

Sensey no aguanto otro día sin mandar a Ricky a hacerse una limpia porque tremenda sal si tiene JAJAJJAJA#DesafioTheBox#DesafioTheBox3 pic.twitter.com/WfngsFQfsj — Jerson R⚡ (@Jer1509) June 23, 2023

Ricky viendo que gano por fin comodidades y no va dormir en el piso#DesafioTheBox#DesafioTheBox3#Desafiothebox2023 pic.twitter.com/Z8poXx91TT — 𝑴𝒐𝒕𝒐𝒓𝒄𝒚𝒄𝒍𝒆𝒔 🐼 (@Kittylittlepony) June 23, 2023

sensei bañando a ricky es muy random #DesafioTheBox pic.twitter.com/BiG9kFFkJc — minhouu (@lummpli) June 23, 2023

Aquí puedes revivir el momento:

¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?

La talentosa presentadora Andrea Serna acompañará nuevamente a los televidentes y a los desafiantes en esta nueva aventura. Será la encargada de anunciar las pruebas, ganadores, castigos, premios y todas las novedades que ocurran alrededor de la exigente competencia. Andrea Serna cuenta con más de 20 años de experiencia en radio y televisión donde se ha destacado en la conducción de grandes formatos de televisión como The Wall; La agencia, batalla de modelos; Desafío Superhumanos en el 2019 y Desafío The Box en el 2021 y 2022.