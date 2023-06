Capítulo 61 Desafío The Box 2023: Se acerca una tormenta de emociones al reality Así llueva, truene o relampaguee, los Súper Humanos deberán seguir compitiendo en los Boxes. No te pierdas esta noche el Desafío The Box 2023 a las 8:00 p.m., después de Noticias Caracol.