Desafío de Sentencia y Bienestar: pequeños errores cambian el curso de la prueba

Antes del inicio del Desafío de Sentencia y Bienestar, Maryam les comenta a los miembros de Beta que por recomendación médica no podrá competir en las siguientes dos pruebas, algo que empieza a complicar al equipo.

Al salir a competir al Box Azul, cada una de las escuadras estructura una estrategia totalmente diferente, en la cual Gamma opta por enviar primero a sus dos mujeres y después a los dos hombres.

Durante el recorrido en la pista, Valeria se enfrenta ante un gran problema en uno de los obstáculos, pues al tratar de encajar uno de los elementos no solamente erra, sino que tumba otro de los que ya estaban ubicados, haciendo que sea necesario volver a lanzarlo.

En cuanto a Beta, Byron sufre un fuerte golpe en uno de los dedos de su pie, pues se lanza mal a la piscina y cae sobre este, siendo algo que lo afecta durante su trayecto. Por otra parte, Sara se ve estancada al intentar tener buena puntería, lo que retrasa a sus compañeros y les resta ventaja.

En cambio, a los integrantes de Gamma se les ve bastante organizados, no obstante, uno de los comentarios de Gema hace que sus rivales se sientan molestos, pues consideran que no es la forma de actuar durante la competencia, a pesar de que no sean del mismo equipo.

¿Qué es el Desafío The Box 2023 y en qué consiste?

Durante todos estos años, el Desafío ha enseñado que no hay triunfo sin dificultad, que lograr el equilibrio es cuestión de práctica y que sin una explicación lógica, aparece una fuerza interior que nos permite llegar a la meta y hace que descubramos ese desafiante que todos los colombianos, llevamos dentro. Y eso ha hecho que el Desafío, sea el reality de los colombianos.

¿Cuál es el premio para los ganadores del Desafío The Box 2023?

Los ganadores del Desafío The Box 2023 serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.



¿Qué beneficios tienen los participantes del Desafío The Box?

En esta temporada, con ese dinero ganado, los desafiantes tendrán que pagar un arriendo por vivir en las casas. De no contar con el dinero, Playa baja será el suelo que los recibirá sin ninguna piedad.

¿Cómo se puede ver el Desafío The Box en línea?

No te pierdas el Desafío The Box de Caracol Televisión o en la Señal en Vivo de lunes a viernes a las 8:00 p.m.

¿Cómo se seleccionan a los participantes del Desafío The Box?