Juli cuenta en el Desafío The Box 2023 cómo se convirtió en modelo webcam y Alpha hace un concurso

El capítulo número 26 del Desafío The Box 2023 empieza con Alpha, Beta y Gamma disfrutando un poco en La Ciudad de las Cajas. Uno de las participantes que sin lugar a dudas más llama la atención en el reality es Juli, quien le revela a Beta algunas curiosidades que ha tenido en su oficio, pues se dedica a trabajar como modelo webcam, labor que según ella, es bastante rentable.

Entre las historias más llamativas, se encuentra la primera vez que tuvo sesión con algunos usuarios: "Antes era penosita, la verdad, entonces yo dije no, pues voy a intentarlo a ver qué pasa y pues cuando fui a la entrevista me explicaron como fuera y yo dije 'ay, no se ve ni tan difícil, vamos a intentarlo'. Al otro día fui y fue súper raro, o sea, cuando inicié transmisión yo dije '¿qué hago? Yo iba al baño y me motivaba", expresa en medio de la transmisión del capítulo.

Mira también: Alfredo, del Desafío The Box, un apasionado del deporte que dejó en alto a la costa

Posteriormente, señala que su hermana, que también se dedica a lo mismo, tuvo una particular historia con uno de los usuarios, pues el hombre aparentemente gastó todo su dinero en estas sesiones: "se encontró un usuario muy botado, o sea, le llovían a ella los tokens. Ese usuario no sé qué le pasó. No sé si él de pronto no tenía tanto dinero y se enamoró de mi hermana y empezó a gastar mucho, entonces quedó como en ruina".

Mientras tanto, en Alpha los Súper Humanos organizan un pequeño concurso, de manera que todos se preparan para mostrar sus atractivos físicos ante las cámaras de la producción de Caracol Televisión. Es así como Aleja queda seleccionada como "la mejor cola del Desafío".

No te pierdas: Beta vivió un momento lleno de risas al medir sus conocimientos en inglés en el Desafío The Box

Publicidad

¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?

La talentosa presentadora Andrea Serna acompañará nuevamente a los televidentes y a los desafiantes en esta nueva aventura. Será la encargada de anunciar las pruebas, ganadores, castigos, premios y todas las novedades que ocurran alrededor de la exigente competencia. Andrea Serna cuenta con más de 20 años de experiencia en radio y televisión donde se ha destacado en la conducción de grandes formatos de televisión como The Wall; La agencia, batalla de modelos; Desafío Super Humanos en el 2019 y Desafío The Box en el 2021 y 2022.Te puede interesar: Cifuentes intenta comprarle comida a Mai en el Desafío The Box y Juli ofrece seis millones de pesos



¿Cómo se llevan a cabo las pruebas en el Desafío The Box?