Mai, del Desafío The Box, reveló que entrenaba todos los días para lograr estar en el reality

Muchas son las historias de superación que se dan a conocer en el Desafío The Box y que logran conmover a los seguidores de Caracol Televisión. Luego de haber tenido éxito en el Desafío de Sentencia y Hambre, los integrantes de Beta se reunieron en la sala de su casa para conversar, fue precisamente en ese momento en el que Mai tuvo la oportunidad de abrirles su corazón.

La Súper Humana reveló que desde muy joven soñó con ingresar al reality de los colombianos; sin embargo, veía ese objetivo bastante lejos en su vida: "literalmente yo entrenaba todos los días era por estar aquí porque desde chiquita siempre he soñado es con estar en el Desafío, antes lo veía súper lejos como no, yo cuándo voy a estar allá y desde que me pasó lo de mi pierna dije si Dios me puso esto fue por un propósito y tengo que cumplir mis sueños", dijo en medio de la transmisión.

Rapelo, por su parte, se apresuró a revelar que la considera una guerrera a la que nada le queda grande pues no solo lidió con una enfermedad, sino que también se aferró a su familia para lograr superar los obstáculos que se le iban presentando en la vida como es el tema de la depresión.

"Yo me quería morir, le decía a mi abuela 'no quiero estar aquí' y ella todos los días oraba conmigo (...) Mis abuelos, mis papás, mis hermanos, todos siempre estuvieron apoyándome. Fue un antes y un después. Yo antes era mala hija, era infeliz y ahora yo vivo cada día como si fuera el último, yo trato de no amargarme porque si a mí me pasó esto, yo mañana me puedo morir", confesó.

Escudero, Juli y Sara, por otra parte, permanecieron atentos a su historia de vida y asentían cuando ella mencionaba que se sentía agradecida por tener la oportunidad de vivir plenamente, así como también de alcanzar sus objetivos en la vida.

¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?

La talentosa presentadora Andrea Serna acompañará nuevamente a los televidentes y a los desafiantes en esta nueva aventura. Será la encargada de anunciar las pruebas, ganadores, castigos, premios y todas las novedades que ocurran alrededor de la exigente competencia. Andrea Serna cuenta con más de 20 años de experiencia en radio y televisión donde se ha destacado en la conducción de grandes formatos de televisión como The Wall; La agencia, batalla de modelos; Desafío Superhumanos en el 2019 y Desafío The Box en el 2021 y 2022.