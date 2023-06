Ricky se sorprendió de que Juli lo dejara fuera de Beta en el Desafío The Box

El Desafío de Capitanas del Desafío The Box 2023 dejó a más de un televidente sorprendido con todo lo ocurrido en el Box Amarillo, ya que pocos esperaban que Gamma fuese el equipo que tuviese que bajar su bandera, dado que estaban confiados de las capacidades de la participante. No obstante, no fueron los únicos, dado que Ricky también quedó sin palabras ante la reorganización de equipos.

Todo inició cuando el desafiante decidió ir con Juli al Cubo y comer con ella en una heladería tras pagar La Subasta, en donde le dijo que: "tienes que defender la casa Beta, yo no sé a quién quisieras elegir, pero me gustaría que me tuvieras en cuenta porque Beta me importa, he estado en esta casa desde siempre y la defendí una vez, me gustaría que todo mi desafío fuese aquí".

Aunque en dicho momento Ricky no obtuvo una respuesta, él había considerado que al expresar sus deseos y recalcar su gran labor en el Desafío de Capitanes iba a tener su cupo asegurado en el equipo azul, en el que ejercía como el líder.

Sin embargo, la Ciudad de las Cajas es un lugar lleno de sorpresas, pues nada está escrito, por lo cual la decisión de Juli de preferir a Iván sobre Ricky dejó a todos en Beta con la boca abierta, pues no podían entender por qué no tuvo en cuenta a su compañero, quien ha tenido un buen rendimiento en los boxes.

"Yo no sé por qué no me escogió, me mandó para arriba. Lo que más me duele de esta vuelta es dejarlos a ustedes, pero más a Escudero , porque nos hicimos llave", fueron las primeras palabras del excapitán de Beta, quien se mostró bastante melancólico al tener que abandonar la escuadra que ha defendido desde el primer día en la competencia.

A su vez, en medio de una charla entre los cuatro miembros que estaban en la casa, los desafiantes consideraron que Juli tomó una mala decisión: "yo creo que la cagó, yo también me siento mejor que Iván en las pistas, yo voy más rápido que el man, pero bueno, no pasa nada muchachos", expresó directamente Ricky.

No obstante, los miembros de Beta tuvieron que aceptar esta decisión y despedirse de quien había sido su capitán, por lo que hubo momento para palabras emotivas y calurosos abrazos, en los cuales él aceptó, en medio de risas, que extrañará hacerle reclamos a Sara y que realmente ellos dos se habían aprendido a conocer y tener cariño.

Los integrantes de la escuadra azul se mostraron sentimentales al verlo partir, pues era evidente que Ricky no quería salir de dicha casa, sin embargo, Escudero fue quien rompió dicha tristeza al exaltar que su excompañero había lavado bastante mal la loza.