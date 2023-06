Iván y Guajira revelan que sufrieron de bulimia, mientras Escudero llora por su familia

Nuevamente, los integrantes de Gamma aprovechan el tiempo entre pruebas para tener conversaciones profundas sobre su vida antes de ser parte del Desafío The Box , por lo que, sin filtros o sin importarles el qué dirán, Iván y Guajira decidieron charlar sobre cómo atravesaron la bulimia, un desorden alimenticio que los estaba afectando.

Inicialmente, Iván es quien revela que fue víctima de la obsesión por contar calorías, dejar de comer, sentir remordimiento y querer vomitar todos los alimentos, puesto que tenía como objetivo perder mucho peso, además, confiesa que sentía que tenía muchos problemas en su vida, por lo que hizo que esto se convirtiera en su foco y su manera de lidiar con ellos.

El participante añade que a pesar de que comía, luego buscaba la forma de ir a un baño para expulsarlo todo, al punto de que su salud mental se estaba viendo comprometida, debido a que cada vez que se alimentaba se sentía mal porque consideraba que ingería gluten o que todo le caía mal. A su vez, confiesa que aún le llegan recuerdos de esto al ver ciertos platos.

Luego de escuchar el testimonio de Iván, Guajira asegura que ella también fue víctima de la bulimia: "yo hacía eso, de hecho lo único que no vomitaba en el día era una manzana verde, hasta que un día se me partió un diente, por el ácido de tanto vomitar. Mi hermana una vez me vio, entonces ya me hacían seguimiento, cuando yo iba al baño era con la puerta abierta; obviamente yo agradezco todo eso".

Con respecto a lo que sucede en Beta , Escudero nuevamente abre su corazón con Ricky , con quien parece que limó asperezas, y le menciona que la convivencia es el factor que más lo está afectando en la competencia, por lo cual no puede evitar llorar y demostrar su inconformidad frente a los comportamientos de algunos participantes. A sí mismo, exalta que prefiere estar con su familia, que pasando por todas estas condiciones en la Ciudad de las Cajas.

