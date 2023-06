En Gamma aseguran que si Sara pasa a la fusión “hará un hueco” en un equipo

Gamma ha sido el equipo con más triunfos en este ciclo, lo que les ha dado la oportunidad de decidir quiénes serán las mujeres que tendrán que portar el Chaleco de Sentencia en este último ciclo con tres equipos.

Para nadie es un secreto que, en cualquiera de los equipos, cuando llega esta oportunidad los integrantes discuten sobre las posibilidades y lo que podría ocurrir si los elegidos son un equipo o el otro, además de tener en cuenta quiénes irán a las siguientes pruebas.

Precisamente esto fue lo que sucedió en la casa naranja después de la prueba en el Box Rojo. La Flaca, Mai, Guajira, Kaboom e Iván empezaron a discutir qué mujer debería ser la que porte el chaleco.

Los cinco dudaron sobre una de las deportistas de Alpha o Sara, de Beta. Aunque finalmente se decidieron por Daniela, mientras hablaban se refirieron a la joven del equipo azul y el rendimiento que ha tenido a lo largo de la producción.

En varias ocasiones han hablado sobre Sara e incluso la Flaca no ha dudado en decirle que es una mujer muy bella, pero que no debería estar dentro de la competencia, pues no ha demostrado las mismas habilidades que las otras.

De hecho, ella fue una de las participantes a las que se refirieron cuando hablaron de las mujeres que fueron al Desafío The Box 2023 “a modelar” y a pesar de los comentarios, la deportista no se ha dejado afectar.

Ahora, en Gamma mientras especulan sobre lo que podría pasar en el siguiente ciclo también comentaron sobre el equipo en el que quede Sara. Y es que aseguraron que ella “hará un hueco” independientemente del lugar en el que compita.

Tanto la Flaca, como Kaboom mostraron que están de acuerdo con el comentario, mientras que el resto del grupo se sigue preguntando qué pasará después del Desafío de Capitanas, en el que se definirá el destino de uno de los equipos.

Por su parte, Sara ha defendido su presencia en la competencia afirmando que hasta ahora se ha sentido bien y aclarando que, aunque no compite como las otras mujeres, sí ha luchado en el Box Negro por su permanencia dentro de la producción.

