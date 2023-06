Flaca, del Desafío, dice que Sara les faltó de respeto en el Box Negro: "mejor no hacer la prueba"

Los integrantes de Alpha, Gamma y Beta regresan a sus casas para conversar sobre lo que acaba de ocurrir en el Box Negro del Desafío The Box 2023 , pero también para alimentarse adecuadamente, pues con la eliminación de Sara también viene el cambio de ciclo y por ende la oportunidad de volver a tener la despensa llena de todo tipo de alimentos.

En medio de la cocina, los participantes del grupo naranja se refieren al hecho de que Sara se haya rendido en medio de la competencia: "Ve, Flaca, y cómo viste a Sara ahí", pregunta Mai, a lo que la joven contesta un poco molesta: "mejor ni opino, parce, de verdad (...) Es una falta de respeto, porque es que uno esforzándose, saliendo a darla toda... Por qué no se rinde de una vez entonces y mejor no hacer la prueba".

Guajira, por su parte, señala que a su modo de ver las cosas se justificó cuando le mencionó a Andrea Serna que estaba agotada físicamente. Kaboom también aprovecha la conversación para resaltar el trabajo que hizo Kate durante el recorrido, pues siempre se mostró decidida a seguir avanzando sin compararse con las demás concursantes.

¿Juli se alegra de salida de Sara del Desafío The Box?

La modelo webcam aprovecha que está reunida con sus colegas para afirmar que la más reciente eliminación los puede beneficiar mucho, pues de ahora en adelante no tienen excusas para seguir perdiendo en la pruebas.

"En parte también nos favorece. Ella es muy bonita persona y todo muy bien, pero en cuanto a competencia pues no nos estaba aportando, siendo realistas. Entonces ahorita que somos los cinco yo sé que vamos a salir con más ganas, más enfocados, cada uno confiado en sus capacidades y sé que podemos ser un buen complemento y salir victoriosos", finaliza.



