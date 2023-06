Sara reveló la verdadera razón por la que decidió no dormir junto a Escudero

En el Desafío The Box 2023 muchos de los competidores han demostrado su amistad, lazos y confianza que han crecido a medida que avanza la competencia en los tres equipos, Alpha, Gamma y Beta.

En este caso, una de estas amistades es la que existe entre Sara y Escudero, los dos de Beta y quienes se unieron gracias a las críticas por su desempeño dentro de los Box. En varias oportunidades se han desahogado con el otro y han mostrado su cercanía.

Conoce más: Kate, del Desafío The Box, ya conocía a Escudero antes de ingresar al reality, ¿de dónde?

Esto ha causado que los otros miembros del equipo empiecen a crear rumores sobre ellos y la realidad sobre su cercanía, Ricky, Yan y Juli no pierden ninguna oportunidad para divertirse y hacerles bromas, sin embargo, ellos siempre lo han negado.

Los dos han dejado más que claro que son solo amigos, que se divierten juntos y que incluso se han convertido en el confidente del otro. No obstante, esto no ha hecho que las bromas se detengan.

Publicidad

Así se vio perfectamente en el capítulo 55, pues todos los integrantes de Beta se preguntaron por qué, después de varias noches durmiendo juntos, Sara decidió cambiar de cama y acostarse junto a Juli.

Al despertarse a la mañana siguiente Ricky, Yan y Juli no pudieron esperar para preguntarle a Escudero si él y la deportista estaban peleando o cuál fue la razón para el repentino cambio de cama.

Aunque el exparticipante de Omega no pudo responder, Sara sí lo hizo y dio dos razones más que claras para su decisión. La primera es que ya no cuentan con el servicio de agua, por lo que no han podido bañarse.

Publicidad

“Digamos que las mujeres tenemos un olor más similar cuando no nos bañamos”: explicó la joven y agregó que otra de las razones por la que no durmió junto a Escudero es que ya no quiere que la sigan molestando.

Como respuesta, Yan le preguntó si no volvería a dormir junto a su compañero, a lo que ella respondió rápidamente que sí, lo que motivó nuevamente las burlas y los comentarios molestándolos.

Te puede interesar: A JP, del Desafío The Box, lo han comparado con Legarda y Leonardo Di Caprio, ¿lo toma con humor?

No te pierdas el Desafío The Box 2023 en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos a través de Caracol Play.

¿Qué es el Desafío The Box 2023 y en qué consiste?

Publicidad

Durante todos estos años, el Desafío ha enseñado que no hay triunfo sin dificultad, que lograr el equilibrio es cuestión de práctica y que sin una explicación lógica, aparece una fuerza interior que nos permite llegar a la meta y hace que descubramos ese desafiante que todos los colombianos, llevamos dentro. Y eso ha hecho que el Desafío, sea el reality de los colombianos.

¿Cuál es el premio para los ganadores del Desafío The Box 2023?

Los ganadores del Desafío The Box 2023 serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.

Publicidad

¿Cómo se llevan a cabo las pruebas en el Desafío The Box?

En esta versión 19 del reality, los participantes tendrán nuevos desafíos, entre ellos aprender a manejar el dinero en equipo y aprender a sobrevivir en la intemperie y por sus propios medios en playa baja, el temido territorio a donde inevitablemente llegarán los participantes que no logren superar las exigentes pruebas.