Una casa para su madre y cambiar vidas con el deporte: los sueños de Morales tras el Desafío The Box

A pesar de que Morales del equipo Alpha llevaba un buen desempeño a lo largo del Desafío The Box , una mala caída al inicio del ‘Desafío de sentencia, premio y castigo’, le impidió tener un buen rendimiento en el resto de la prueba y tuvo que ser llevado a revisar por el equipo médico.

Por supuesto, este suceso preocupó mucho a los integrantes de Alpha y puso a la expectativa a los de Beta, pues no dejaban de pensar en lo que llegaría a pasar si el participante abandonara la competencia.

Finalmente, por recomendaciones médicas y debido a su lesión en la prueba, Morales tuvo que retirarse del Desafío The Box, lo que por supuesto fue muy difícil para sus compañeros y para él. No obstante, el atleta aseguró sentirse orgulloso de haber vivido en carne propia todo lo que contiene esta competencia tan exigente.

Pese a que Morales no esperaba su salida en este punto del reality, ahora tiene muy claros sus propósitos a futuro tal y como lo contó en caracoltv.com, pues el Desafío le abrió muchas puertas y no dejará a un lado el deporte, por medio del cual quiere ayudar a muchos jóvenes con la calistenia.

Por supuesto, el atleta no olvida uno de sus sueños más importantes que es darle una casa a su mamá, por lo cual trabajará muy fuerte hasta lograrlo.

Morales tiene 26 años y las disciplinas deportivas en las que se desempeña son calistenia y lucha olímpica. Gracias a esto ha obtenido logros como: Campeón Nacional de Calistenia Battle Off the Bars, Campeón Departamental de Lucha 63 kg, y Campeón Máximo Aguante From Lever.

Su mayor deseo es ayudar a jóvenes con problemas de alcoholismo y drogadicción por medio del deporte. El motor de su vida es su hija de 9 años, Emily. Dice ser optimista, positivo, disciplinado, buen líder y resistente a las adversidades.