Jesús David Morales Sarchi

Tiene 26 años y las disciplinas deportivas en las que se desempeña son calistenia y lucha olímpica. Gracias a esto ha obtenido logros como: Campeón Nacional de Calistenia Battle Off the Bars, Campeón Departamental de Lucha 63 kg, y Campeón Máximo Aguante From Lever.

Su mayor deseo es ayudar a jóvenes con problemas de alcoholismo y drogadicción por medio del deporte. El motor de su vida es su hija de 9 años, Emily. Dice ser optimista, positivo, disciplinado, buen líder y resistente a las adversidades.

