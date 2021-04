"Mi salud fue primero": Carito habla de su triste salida del Desafío The Box por una lesión No cabe duda de que para esta cafetera fue muy duro abandonar la competencia y a sus compañeros, pues, aunque estaba cumpliendo un sueño, tuvo que dar prioridad a lo que le recomendaron los médicos. No te pierdas sus declaraciones completas y sus proyectos a futuro.