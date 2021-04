Lo que no se vio en el capítulo 16: Karol le reclama a su equipo por no elegirla capitana En #DetrásDeCajas se revela que esta súper humana no dudó en enfrentar al equipo Gamma por no enviarla a la prueba. Además, por otro lado, se ve a Beta preparando los remedios caseros de la mano de DaGómez para subir sus defensas y sentirse mejor.