Todo un Don Juan: Samir habla de su relación amorosa con Grecia y del reto que cumplió con Lina

La convivencia es uno de los factores que más llama la atención de los colombianos que sintonizan el Desafío The Box , pues es imposible que no se conecten con cada uno de los integrantes de las casas, ya que siempre hay uno con el que se identifican o al que admiran, ya sea por su desempeño o su personalidad. La parte humana es la que hace que los colombianos se enamoren de eso que los hace tan únicos, aunque todos sean un mundo muy distinto.

Ahora, sumado a esto, las amistades o relaciones que se forman en la Ciudad de las Cajas es algo de lo que más atrapa a los amantes de esta competencia, ya que los hace vibrar aún más con todas las emociones que presenta este reality, pues crea una mayor conexión con los participantes, quienes finalizan siendo una fuente de inspiración para todos aquellos que los ven prueba a prueba.

Te puede interesar: Tarzán reveló que "la rabia y bipolaridad" lo convirtieron en uno de los participantes más polémicos

Publicidad

Es por ello que la historia de amor entre Samir y Grecia se llevó todas las miradas, ya sea porque a unos les encantaba o a otros que les parecía un total desacierto. Sin importar el bando, se generaron una gran cantidad de comentarios y memes al respecto, por lo que para este costeño fue casi que una obligación contar sobre lo que habló con la santandereana antes de que ella abandonara El Desafío.

El exintegrante de Beta aclara que a pesar de que no son amigos, tampoco quedaron como novios, simplemente quieren seguirse conociendo y ver qué sucede en el camino, por lo que no cierra las puertas a que algo más oficial pueda consolidarse entre ellos. Así mismo, dice que el amor no era algo que estuviese buscando, simplemente encontró una mujer con muchas cosas en común.

Conoce más: “Normalmente no soy llorona”: Maleja explica por qué no podía controlar sus emociones en el Desafío

En medio de risas y con un poco de picardía, este costeño también habla un poco sobre lo sucedido con Lina, asegurando que fue un reto que no iba a desaprovechar. Con esto, confiesa que ser coqueto es algo que hace parte de su personalidad, pero que cuando está en algo serio es un hombre bastante comprometido.

Mira la entrevista completa aquí: