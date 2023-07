Escudero no puede evitar llorar tras sentirse culpable de lo sucedido en el Box Arcoíris

La presión de querer estar en una constante mejora en su rendimiento hace que Escudero se quiebre luego de sus errores en el Box Arcoíris, ya que considera que había tenido una crecimiento dentro del Desafío The Box, lo que había hecho que sus compañeros le tuvieran mas confianza, pues había sido pieza fundamental al momento de ganar en otras pistas.

No obstante, su caída en esta arena de juego hizo que a su equipo se le escapara la victoria casi entre las manos, por lo cual no puede evitar llorar mientras que se encuentran haciendo el análisis de la misma.

Aunque ninguno de sus compañeros lo hace responsable por esto, pues fueron testigos del gran desgaste de brazos que tuvo Escudero, el desafiante sigue pensando que por su culpa uno de sus compañeros va a estar en peligro.

Luego de conocer la decisión de Alpha, en la cual él se convirtió en el portador del chaleco, tiene una conversación con Sara y Yan, a quienes les expresa su inconformidad ante las palabras de Rapelo, quien no lo ve como un merecedor de llegar a la Semifinal de Hombres.

Esto genera molestias en los dos desafiantes, quienes han sido testigos de la mejoría que ha tenido Escudero en el Desafío The Box, tanto en su rendimiento como en su actitud, y recalcan que el solo hecho de pasar por tantas adversidades y carencias también es un mérito que no todo el mundo es capaz de soportar.

¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?

La talentosa presentadora Andrea Serna acompañará nuevamente a los televidentes y a los desafiantes en esta nueva aventura. Será la encargada de anunciar las pruebas, ganadores, castigos, premios y todas las novedades que ocurran alrededor de la exigente competencia. Andrea Serna cuenta con más de 20 años de experiencia en radio y televisión donde se ha destacado en la conducción de grandes formatos de televisión como The Wall; La agencia, batalla de modelos; Desafío Superhumanos en el 2019 y Desafío The Box en el 2021 y 2022.

¿En qué lugar se lleva a cabo el Desafío The Box?

La Ciudad de Las Cajas, en Tobia, Cundinamarca será una vez más el escenario para que los 32 participantes del Desafío The Box 2023 demuestren todo su potencial.Te puede interesar: Byron ve en La Flaca el reflejo de su madre y Aleja recuerda una historia de maltrato



¿Qué beneficios tienen los participantes del Desafío The Box?

En esta temporada, con ese dinero ganado, los desafiantes tendrán que pagar un arriendo por vivir en las casas. De no contar con el dinero, Playa baja será el suelo que los recibirá sin ninguna piedad.

¿Qué es el Desafío The Box 2023 y en qué consiste?

Durante todos estos años, el Desafío ha enseñado que no hay triunfo sin dificultad, que lograr el equilibrio es cuestión de práctica y que sin una explicación lógica, aparece una fuerza interior que nos permite llegar a la meta y hace que descubramos ese desafiante que todos los colombianos, llevamos dentro. Y eso ha hecho que el Desafío, sea el reality de los colombianos.