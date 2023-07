Juli recibió la correspondencia con un video y una carta de su novio, ¿Rapelo se puso celoso?

El equipo Beta sigue sumando victorias y triunfos en la recta final del Desafío The Box 2023, y después de competir en el Box Azul en el Desafío de Sentencia y Servicios, la escuadra azul celebró por lo alto al recibir el servicio de mensajería; pues ya habían acordado que sería para Juli ; no obstante, cuando la competidora mostró lo que sus seres queridos le enviaron, Rapelo no pudo disimular su aparente incomodidad.

Además de los comentarios en redes, en la misma casa Beta algunos compañeros se rieron de lo que sucedía, pues Rapelo se mostraba distante cuando Juli destapaba la caja y leía las emotivas palabras de su pareja y familiares.

Cabe recordar Juli y Rapelo demostraron desde el comienzo del programa de Caracol Televisión, que se entienden muy bien y que tienen una conexión especial que incluso los ha llevado a protagonizar escenas donde ambos coquetean y se comportan románticos. Adicionalmente, dormían juntos y ahora que volvieron a estar en un mismo equipo, volvieron a compartir cama.

Cuando Juliana Tovar abrió la caja, leyó la carta que decía: “Juli, te hice un tótem tiki de la suerte. Te amo con toda mi alma y te pienso todos los días. Aquí te envío fotos exclusivas de nuestro hijo”, y en la caja se encontraban imágenes de la desafiante de 22 años en compañía de su gato.

Mientras esto sucedía, las cámaras también captaban al samario Rapelo, pues se le veía levemente incómodo y simulando estar distante o muy poco interesado.

