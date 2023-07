Sara no quiere que nadie viva lo mismo que ella: al entregar el chaleco da un emotivo mensaje

Muchas veces, las ansias de ganar y el estrés de la competencia hace que algunos participantes olviden todas las historias, sueños y frustraciones que hay detrás de cada uno de sus compañeros en el Desafío The Box , por lo cual en muchas ocasiones las críticas se convierten en bloqueos mentales que no permiten mejorar el rendimiento, algo que Sara entiende a la perfección.

Es por ello que esta participante no puede evitar sentirse identificada ante el desespero de Aleja, quien no está teniendo un buen desempeño durante esta tercera fase del programa. Esto ha hecho que en medio de todo la pereirana sea la única que la defiende y trata que nadie se sobrepase con sus palabras, pues ella estuvo en sus zapatos.

Para nadie es un secreto que Sara volvió transformada luego de que tuvo que reemplazar a Kate, quien salió por una lesión, pues en su regreso a la Ciudad de las Cajas ha tenido una actitud mucho más positiva y dado que no quiere volver a portar el chaleco se ha dedicado a entrenar y prepararse más.

Puesto que Beta fue el equipo ganador del Desafío de Sentencia y Servicios, son ellos quienes tienen que definir quién es la mujer que debe portar el chaleco, teniendo tan solo dos opciones. Ante la elección de la mayoría, Sara es quien quiere ir hasta Alpha para darles la noticia y comunicar unos mensajes que tienen sus compañeros para estos rivales.

Al llegar a la casa morada, esta participante no solamente da a conocer la decisión, sino que se toma el tiempo de hablar directamente con Aleja y darle esas palabras que en algún momento ella misma no tuvo y hacerla consciente de todo el potencial que tiene, ayudándola a quitarse esos bloqueos mentales que han hecho que su rendimiento no sea el deseado.

Te puede interesar: Beta vuelve a irse por los más fuertes: es momento de sentenciar a un hombre del Desafío The Box



