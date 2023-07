En el Desafío de Sentencia y Servicios los papeles se invierten y una competidora saca la cara

Alpha sigue con el propósito de cambiar los resultados que han obtenido en las últimas pruebas, pues definitivamente están arriesgando a varios de sus integrantes en el Desafío The Box , lo cual ha hecho que tengan que desgastarse aún más, especialmente las mujeres, quienes se han visto obligadas a ir a todas las pistas.

No obstante, los miembros de Beta están decididos a seguir siendo quienes definen el orden de las cosas dentro de la Ciudad de las Cajas, pues están asegurando que sus fichas sigan intactas, dado que tienen la ilusión de llegar todos juntos a las semifinales.

El Desafío de Sentencia y Servicios tiene lugar en un exigente Box Azul, en donde los obstáculos son cada vez más complicados, y en el cual deben completar una pista que requiere de relevos y un gran trabajo en equipo, ya que el ganador se define por medio del que más pueda aguantar unos balones de baloncesto mientras que sus compañeros están realizando nuevamente todo el trayecto.

La frustración envuelve a uno de estos equipos, pues una de sus integrantes se demora mucho tiempo tratando de superar la parte inicial de la pista, lo cual hace que sus rivales les tomen una ventaja muy significativa.

En cuanto a la otra escuadra, sus miembros quedan bastante sorprendidos cuando una de sus mujeres no solamente invierte papeles con una de sus compañeras, sino que la ven empoderarse en el Box Azul y ser quien dirige la estrategia, la cual le sale a la perfeccción.

