En Beta molestan a Juli y Rapelo por dormir entrepiernados, ¿les da pena?

Desde que Juli y Rapelo volvieron a estar juntos en el Desafío The Box , esta vez en la casa Beta, se han vuelto aún más inseparables, pues retomaron las costumbres que tenían en Alpha, como dormir arrunchados o tener largas conversaciones en las que hablan tanto de su vida fuera de la Ciudad de las Cajas como de lo que pasa en la competencia.

Sin embargo, tanta cercanía ha llamado la atención de sus actuales compañeros, quienes ven que sus comportamientos pueden llegar a ser algo más que una amistad y no dudan en pensar que hay un gusto mutuo.

Es por ello que cuando Rapelo intenta molestar a Escudero al decirle que Yan lo está utilizando, este le responde con su forma de dormir con Juli, quien ya había separado una cama para ellos antes de que él llegara a Beta.

Todo esto hace que el resto de los integrantes de la escuadra azul se sumen a los comentarios y digan que no les parece algo normal que se acueste entrepiernado con una amiga o tener momentos que pueden ser considerados como apasionados.

Tras todo esto, Guajira y Mai, estando las dos solas, conversan sobre lo que realmente piensan de Juli y Rapelo, ya que ven esto como una falta de respeto con las parejas que tienen fuera de la Ciudad de las Cajas.

