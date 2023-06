Ricky y Juli visitan una heladería y van al Cubo: él le hace una petición para la siguiente fase

La Subasta que realiza Gabriela Tafur en el Desafío The Box 2023 siempre trae grandes sorpresas, y por ser la última en esta competencia, viene con varios elementos interesantes, pues en esta ocasión incluye un increíble plan: Ie a una heladería a comer y disfrutar de una cena en el Cubo. Esto llama la atención de Ricky , quien después elige ir con Juli.

La subasta inicia en 4 millones de pesos y este gran plan se lo disputan Sensei, Daniela y Ricky, aunque rápidamente se retira el capitán de Alpha. Finalmente, el panadero de Beta paga $8.500.000 con Juli, pues ella da la mitad del dinero.

Mira también: Bogdan reveló el nombre de otras mujeres que quisiera conocer mejor fuera del Desafío The Box

Al llegar a la heladería, Ricky le dice a su compañera: “Tienes que defender la casa Bea para el Desafío de Capitanas, no sé a quién quieras elegir tú, pero me gustaría que me tuvieras en cuenta porque la casa me importa y la he defendido”.

Horas después, llegan al Cubo y recorren el lugar, pues Ricky no lo conocía. Juli lo acompaña en el recorrido y después van a cenar las dos hamburguesas que hay les dejaron listas en la mesa. Ambos aprovechan este espacio para decir que quieren llegar a un más lejos en la competencia y que no piensan rendirse.

Conoce más: Beta compuso una canción sobre su historia en el Desafío The Box 2023, ¿qué tal suena?

Publicidad

Ahora, solo queda esperar a que se den las tres pruebas restantes del ciclo y conocer a la mujer que lamentablemente no seguirá en la competencia y tendrá que decirle adiós a su sueño en el Desafío The Box . Es importante tener en cuenta que aquí nada está escrito y puede pasar cualquier cosa en La Ciudad de Las Cajas.

Te puede interesar: Kaboom recibe la correspondencia, presenta a su familia y revela cuántos hermanos tiene

No te pierdas el Desafío The Box 2023 en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos a través de Caracol Play.

¿Cómo se llevan a cabo las pruebas en el Desafío The Box?

En esta versión 19 del reality, los participantes tendrán nuevos desafíos, entre ellos aprender a manejar el dinero en equipo y aprender a sobrevivir en la intemperie y por sus propios medios en playa baja, el temido territorio a donde inevitablemente llegarán los participantes que no logren superar las exigentes pruebas.



Publicidad

¿En qué lugar se lleva a cabo el Desafío The Box?

La Ciudad de Las Cajas, en Tobia, Cundinamarca será una vez más el escenario para que los 32 participantes del Desafío The Box 2023 demuestren todo su potencial.

¿Qué beneficios tienen los participantes del Desafío The Box?

En esta temporada, con ese dinero ganado, los desafiantes tendrán que pagar un arriendo por vivir en las casas. De no contar con el dinero, Playa baja será el suelo que los recibirá sin ninguna piedad.

¿Cómo se puede ver el Desafío The Box en línea?

No te pierdas el Desafío The Box de Caracol Televisión o en la Señal en Vivo de lunes a viernes a las 8:00 p.m.