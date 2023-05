Gema y Guajira tienen un mal presentimiento tras el regreso de La Flaca del Cubo

Sin siquiera tener un mínimo conocimiento sobre lo ocurrido en El Cubo, en donde Yan y La Flaca causaron enormes daños, Gema no puede evitar sentirse afectada por la energía que le inspira su compañera tras su llegada de este cautivante lugar.

Es por ello que le pide a su colega que la deje sola, puesto que quiere evitar este incómodo momento en el que sus emociones pueden verse eclipsadas por aquello que tenga que contarle sobre su experiencia.

Tras esto, Guajira llega a hablar con Gema y le confiesa que tuvo un sueño bastante particular, en el cual amigos de ella estaban en la Ciudad de las Cajas, pero tenía que despedirse de uno de una forma muy especial, tomando esto como una señal de lo que pueda pasar en la competencia.

A su vez, Gema le recuerda que desde la prueba anterior ella ya estaba sintiendo que algo puede pasar y que mientras que estaba leyendo las cartas supo que las cosas que pasaron en El Cubo no habían sido del todo buenas. Frente esto, su compañera le asegura que sabe que La Flaca no les contó ni la mitad de las cosas que pasaron con Yan.

¿Qué es el Desafío The Box 2023 y en qué consiste?

Durante todos estos años, el Desafío ha enseñado que no hay triunfo sin dificultad, que lograr el equilibrio es cuestión de práctica y que sin una explicación lógica, aparece una fuerza interior que nos permite llegar a la meta y hace que descubramos ese desafiante que todos los colombianos, llevamos dentro. Y eso ha hecho que el Desafío, sea el reality de los colombianos.

¿Cuál es el premio para los ganadores del Desafío The Box 2023?

Los ganadores del Desafío The Box 2023 serán un hombre y una mujer, y durante la competencia habrá 1.400 millones de pesos en juego en premios.



¿Quiénes son los presentadores del Desafío The Box 2023?

La talentosa presentadora Andrea Serna acompañará nuevamente a los televidentes y a los desafiantes en esta nueva aventura. Será la encargada de anunciar las pruebas, ganadores, castigos, premios y todas las novedades que ocurran alrededor de la exigente competencia. Andrea Serna cuenta con más de 20 años de experiencia en radio y televisión donde se ha destacado en la conducción de grandes formatos de televisión como The Wall; La agencia, batalla de modelos; Desafío Superhumanos en el 2019 y Desafío The Box en el 2021 y 2022.

¿Cómo se llevan a cabo las pruebas en el Desafío The Box?

En esta versión 19 del reality, los participantes tendrán nuevos desafíos, entre ellos aprender a manejar el dinero en equipo y aprender a sobrevivir en la intemperie y por sus propios medios en playa baja, el temido territorio a donde inevitablemente llegarán los participantes que no logren superar las exigentes pruebas.