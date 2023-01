Virtuosismo, sudor y mucho poder destiló Korn en Colombia

Bogotá fue testigo del inicio de la gira de Korn por Sudamérica. Miles de fanáticos se dieron cita con una de las bandas de rock más importantes de la historia y de la actualidad.

El Chamorro Entertaiment City Hall se vistió con su mejor traje para recibir a los caleños de Electric Sasquatch, quienes se encargaron de darle apertura a este gran concierto donde los estadounidenses lanzaban oficialmente su más reciente trabajo.

Cerca de 30 minutos estuvieron los colombianos en tarima demostrando porque han sido seleccionados para inaugurar shows de artistas de la talla de Ghost y ahora Korn.

Sobre las 8:35 Jonathan Davis (vocal), James 'Munky' Shaffer (guitarra), Brian 'Head' Welch (guitarra), Ray Luzier (batería) y el invitado especial, con tan sólo doce años, Tye Trujillo subieron a tarima para dar una brutal descarga de rock duro a todos sus seguidores que los esperaban con ansias luego de su primera visita en 2010.

"Esta es una noche muy bonita" y "Ustedes son los mejores fans del mundo", fueron algunas de las frases que, en medio de la felicidad, el vocalista escupió durante el concierto donde el grupo interpretó más de 15 canciones, incluidas joyas como 'Freak on a Leash', 'Falling Away From Me', 'Blind' y 'Here to Stay'.

La excelente acústica del lugar permitió que Korn pudiera desplegar todo su poder, incluido el pequeño Tye, hijo del músico de Metallica Robert Trujillo, quien manipuló el bajo como si fuera un juguete con el que ha jugado toda su vida.

El público fue parte esencial en el concierto. Adolescentes, jóvenes, adultos y uno que otro mayor disfrutaron cada momento del show de la banda californiana, logrando estremecer el lugar con sus saltos. Los asistentes interpretaban las canciones con tanto ímpetu que parecía que estuvieran interpretando himnos de sus vidas. En parche de amigos, en pareja o solos, los ‘korneros’ le cumplieron la cita a una de las bandas pioneras del Nu Metal.

Durante el show hubo tiempo para que Korn interpretara versiones cortas de éxitos mundiales de rock como 'We Will Rock You' de Queen y 'One' de Metallica.

Cinco minutos antes de las 10:00 p.m. cayó el telón de la primera fecha de Korn en Sudamérica, los integrantes de la banda se despidieron agradecidos con sus fanáticos y llovieron aplausos augurando un pronto regreso de Jonathan y su corte a nuestro país.

Por: Diego Báez - Periodista.

