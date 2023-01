Teatro Digital te lleva a casa la ópera ‘Orfeo y Eurídice’, un amor que va más allá de la muerte

'Orfeo y Eurídice', coproducción de la Ópera de Colombia y el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, será transmitida en vivo este martes 13 de junio, a las 8:00 p.m. por Teatro Digital , una iniciativa de responsabilidad social del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, en alianza con Bancolombia, que busca garantizar ‘una entrada para todos’ los colombianos a los mejores espectáculos del mundo, en tiempo real y de manera totalmente gratuita.

En esta ocasión, el Teatro Digital presenta la ópera 'Orfeo y Eurídice', de Christopher Willibald Von Gluck, que pertenece al género de la azione teatrale (acción teatral), que emplea danzas y coros. Narra el intento del poeta y músico Orfeo por rescatar del inframundo a su amada Eurídice, quien muere luego de ser picada por una serpiente.

El relato dice que fue tan profundo el dolor de Orfeo que los dioses, conmovidos, le permitieron bajar hasta el Hades a liberar a Eurídice con una única condición: no mirarla hasta cuando regresara a la tierra. Eurídice entristece creyendo que Orfeo no la mira porque ya no la ama. Orfeo no resiste la tentación y justo antes de que ella haya salido por completo voltea a mirarla. En el mito original, Eurídice se desvanece en el aire y Orfeo la pierde para siempre. En esta versión de Gluck, salen juntos demostrando el triunfo del amor sobre la muerte.

La dirección musical está a cargo del director Adrián Chamorro, en la dirección escénica está Alejandro Chacón y coreografía de Álvaro Restrepo y Marie France Deleuvien (del Colegio del Cuerpo). Con la participación de la Orquesta Filarmónica de Cali y el Coro de la Ópera de Colombia, dirigido por Luis Díaz Hérodier.

Es así como a través de cualquier computador y dispositivo móvil, los colombianos han podido disfrutar de espectáculos como el ‘Cholo’ Valdemarrama en Concierto, la ópera Salomé, los conciertos de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela dirigida por el maestro Gustavo Dudamel, el espectáculo de danza de Nogravity Dance Company, la obra de nuevo circo Todavía no es medianoche de la compañía francesa XY, y el Malandain Ballet Biarritz con La Bella y la Bestia, en el marco del Festival Bogotá es la Rusia Romántica, entre otros espectáculos.