Superlitio estrena 'Canción simple', un tema intenso y emocional

"Canción simple" fue escrita por Felipe Bravo, vocalista de Superlitio, quien comentó acerca de la canción: "La empecé a hacer hace un par de años, siempre teniendo en mente un sonido más emocional; que quien la escuche, se identifique con circunstancias que se viven intensamente y que finalmente terminan. Que, aunque crea que no va a volver a experimentar algo así de fuerte, la vida seguramente le dará una nueva oportunidad, una nueva historia".

El video clip que acompaña el sencillo, fue dirigido por Fernando López, habitual colaborador de la banda y director de sus más exitosos videos, como "Qué Vo" Hacer", "Te Lastimé", "Alma en Pedazos", "Colmillos", "Sometido" y el DVD "Sesiones 10.10", además del clásico "Viernes otra vez", el cual protagonizó la reconocida actriz Luna Baxter, quien vuelve a protagonizar para Superlitio, esta vez en el video de "Canción simple", el cual parece ser una secuela o precuela, o como se quiera ver, de "Viernes otra vez".

A propósito de su trabajo con Superlitio, el director Fernando López manifiesta: "Es una parte fundamental de mi obra como director. Llevamos casi 15 años haciendo proyectos juntos y ha sido estimulante porque los videos siempre han tenido gran difusión y buena receptividad. Es emocionante hacer videos con Superlitio porque cada vez es un reto nuevo. Tengo mucha libertad creativa para desarrollar mis ideas, así que me lo tomo muy en serio. Con Superlitio he explorado de todo: desde el performance, pasando por el stop-motion, lives de estudio y conciertos, hasta llegar a short films donde la banda no aparece por ningún lado, un formato perfecto para expresarme a través de mis narrativas propias".

El lanzamiento de su más reciente álbum "Sultana: Bailando en la Revolución Vol. 2", cuyo primer sencillo fue el exitoso "Camagüey" ft. Vicente García, fue en el noviembre de 2017, y se celebró con un gran concierto en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en Bogotá, en el cual se dio inicio a una serie de eventos de celebración de los 20 Años de carrera artística de Superlitio, extendiéndose a otras ciudades como Medellín, donde se la banda se presentó recientemente en el Teatro Pablo Tobón, y próximamente en otras ciudades del Colombia y de Latinoamérica.

