¡Sueño cumplido! Arcade Fire se presentará en Colombia

Colombia experimentará el sueño lúcido de Arcade Fire por primera vez el próximo 5 de diciembre de 2017 en La Gran Carpa Las Américas en el marco de su gira 'Infinite Content Tour' junto a sus nuevos camaradas, Bomba Estéreo. El sueño de la nación alternativa de Colombia por fin materializado.

Win Butler, Régine Chassagne, Will Butler, Tim Kingsbury, Richard Reed Parry y Jeremy Gara estarán en Bogotá para su encuentro definitivo con el público colombiano. Su exquisito catálogo de himnos indie, viajes electro eclécticos, guiños caribeños y coros de iglesia verá la luz en la noche capitalina.

El próximo 28 de julio la banda canadiense lanzará su último trabajo titulado Everything Now, que ya tiene rotando tres sencillos: “Everything Now”, “Creature Comfort” y “Signs of Life”. Luego de doce años de conciertos memorables (como aquel Coachella de 2006), colaboraciones delirantes (Daft Punk, Cyndi Lauper, Andrew Garfield, etc), himnos vibracionales (“Tunnels”, “Ready to Start”, “Afterlife”, etc) y cinco discos, Arcade Fire debutará en junto a Bomba Estéreo. Sus hermanos colombianos con los cuales compartieron tarima recientemente en Irlanda y que ahora comulgarán junto a la nación alternativa en Colombia.

