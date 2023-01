Programación y horarios del Día de Rock Colombia

Día de Rock Colombia realizará su primera versión el 12 de agosto de 2017 en el Centro de Eventos Autopista Norte y contará con la presencia de 30 bandas: La Pestilencia, Nepentes, 1280 Almas, I.R.A., Ataque en Contra, Superlitio, Don Tetto, The Mills, Tr3s de Corazón, Telebit, Consulado Popular, Velo de Oza, Revolver Plateado, 6 Peatones, Rocka, Nawal, Lo Ke diga el dedo, Estados Alterados, The Hall Effect, Código Rojo, Doctor Krápula, Popcom, V For Volume, Árbol de Ojos, Ship, The Black Cat Bone, Pirañas, K-93, Koyi K Utho y Los de Adentro.

Un día creado para promover la colaboración y conectividad entre bandas de ayer y hoy donde el show y la experiencia musical colombiana dan como resultado un tributo al rock de todos los tiempos.

El evento contará con 2 tarimas se espera contar con la asistencia de más de 7.500 personas amantes del rock y el talento colombiano.

Bajo el lema de 'El rock es nuestro' llega el Día de Rock Colombia 2017.