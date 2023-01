¿Por qué ‘Despacito’ no está nominada a los MTV Video Music Awards?

‘Despacito’, el popular tema de Luis Fonsi junto a Daddy Yankee, es la canción con más logros en los últimos tiempos. Se convirtió en el video más visto de la historia en YouTube y la canción con la mayor cantidad de reproducciones en Spotify.

Pero tal vez este éxito no le ha servido demasiado para ser nominada a los MTV Video Music Awards, una de las galas más reconocidas en la industria, y muchos se preguntan cuál es la razón.

Según un comunicado de MTV, el tema no fue presentado para ser considerado en las nominaciones por parte de los representantes de Luis Fonsi.

Sin embargo, y aunque se trate de un olvido, medios internacionales, como The Hollywood Reporter, aseguran que ‘Despacito’ no se ha transmitido en ninguno de los canales principales de MTV, solamente en la versión latina, para lo que la cadena no tiene una explicación.

Pese a la polémica, MTV ha asegurado que solamente la canción de ‘Despacito’ recibirá un reconocimiento en la categoría ‘Canción del Verano’.

Los premios se llevarán a cabo en el Forum de Inglewood, California, el 27 de agosto.