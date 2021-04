¡Súbele al volumen! Los estrenos musicales están de infarto

La música une a todos; por ese motivo, aquí encontrarás los estrenos que sin lugar a dudas harán de tu fin de semana un momento agradable para gozar en compañía de tu pareja, de tus amigos y también de tu familia. ¡No te los pierdas!

'DANCING IN THE DARK'- JUANES

Coproducida por Juanes y Sebastián Krys, ganador de varios Grammy, la canción marca el único éxito del disco en inglés para el cual Juanes hizo su propia adaptación de la letra original al español.

'NI UNA MÁS'- AITANA

Aitana presenta nueva canción y video inédito, "Ni una más", una nueva propuesta musical pop que nos lleva a una cuestión social sensible por y para todos de la cual ella sentía la necesidad de alzar la voz y hacernos llegar un mensaje de necesidad y conciencia global.

'DESPIÉRTATE'- CALI Y EL DANDEE FT. MAU, RICKY Y GUAYNAA

La canción habla de un amor tóxico y cegador, y nos recuerda para elegir siempre el amor propio. Esto se traduce visualmente en tener los ojos vendados y vemos a los tres intérpretes por todo Miami en un video divertido. El vídeo fue grabado por 2 Wolves/Sota y dirigido por Kath D.

'PA' SER FELIZ'- HENDRIX B

La atmósfera resiliente y esperanzadora que cobija este inicio de año, es un motivo por el cual debemos agradecer y celebrar; Hendrix B preparó una obra en la que el amor y la unidad son protagonistas. Pa’ Ser Feliz, es el nombre del sencillo que junto a Cristhian Salgado y la lagendaria banda caleña Zalama Crew, también artistas del pacífico, produjeron como una voz de esperanza y un canto de amor.

'GIRL FROM RIO'- ANITTA

El video encaja perfectamente con la canción. Acorde con los musicales clásicos de mediados de siglo, Anitta usa un traje de baño de los 40’s -como una aventurera al timón de un avión de la Segunda Guerra Mundial- y se lanza a una rutina impresionante, rodeada de marineros enamorados de ella. Avanzando rápidamente hacia los tiempos modernos, ofrece al público una mirada al mejor día de playa en Río, ¡y hace todo lo caluroso que esperabas!

'NI TENGO, NI NECESITO'- YEISON JIMÉNEZ

Es una canción de estilo ranchero, que incluye una fusión de mariachi y norteño, y que es de la autoría del propio Yeison quien, a través de su potente voz, cuenta una historia llena de sinceridad donde hace referencia al famoso dicho “el dinero no hace a la persona”. El videoclip fue grabado en la ciudad de Medellín, Colombia, bajo la dirección de Jorge Andrés Osorio de Everest Films.

'NI ME LAS CREO'- ELEMECE

Así, empezando esta nueva etapa musical, presenta una saga musical de Corridos Urbanos, empezando por el sencillo ‘Ni Me Las Creo’ que sale a las luz el 30 de abril y llega con un video grabado en la ciudad de Cali. La producción de este tema estuvo a cargo de Richie on The Track, también de la Sucursal del Cielo.

'MARTE'- SUSAN DÍAZ

Esta canción es producida y escrita por Susan Díaz junto al gran productor Original TKO, el mismo que ha tenido participación en varias otras guachas importantes como Me provocas de Fumaratto y se grabó en los estudios Wigy Récords en la ciudad de Barranquilla.

'ERES PASADO'- MARGARITA DORIA

El video fue producido en Valledupar por Hugo Morelli y Javier Zapata y fue codirigido por la propia Margarita quien escribió el libreto y fue la coordinadora de arte, lo que le permitió aportar todo lo que tenía en mente para crear una historia con propósito:“Quiero que todos vayan a ver el video porque contiene un mensaje muy motivador en especial para todas las mujeres que definitivamente debemos empezarnos a amarnos más a nosotras mismas” afirma la artista.

'SOLOS'- EDDIE STOFE & MARICELA

Es un tema que invita al oyente a amarse a sí mismo antes que cualquier otra cosa, alude el quererse y aceptarse por dentro, el llenarse de autovaloración y de amor propio, es un llamado a entenderse a uno mismo, para poder saber cuál es el valor que los demás deben entregarnos.

'GRACIAS A TI'- PITIZION

Es una poderosa balada donde la artista expone de manera natural su vulnerabilidad a la hora de amar, pero transcurre poco a poco hacia un esperanzador mensaje de fuerza y amor propio, logrando un tema que de seguro va a trascender en la vida de sus seguidores con su invitación a curar y fortalecer el alma de adentro hacia afuera.

'REHÉN'- ASMED

La canción habla de una chica que es la sensación, debido a su físico y personalidad, y de un chico que está muy ilusionado con ella. Se coquetean y -en su cortejo- se guardan fidelidad aun sin ser pareja, pero la relación nunca va más allá de ese simple coqueteo.

‘PLAYA’- ALEJA LÓPEZ

Es una canción que va dirigida a todos los que en su vida cotidiana tienen problemas: en el trabajo, con su familia, en el amor, en cualquier aspecto. Sin embargo, siempre buscan un lugar o un momento donde –al menos por instante- estos problemas no existan. Aleja López le da a este lugar una identidad especial: la Playa.

'VERIFICADA'- SAEL

La canción en un comienzo fue escrita por el artista junto a Sisas. Pero, en esta oportunidad, el cantante de música urbana quiso incluir a sus fanáticos y junto a ellos, a través de las redes sociales, completó el fraseo de su nuevo hit.

'COMO TÚ ME GUSTAS'- ANGEL BLEU

Es una canción perfecta para dedicar, narra de manera detallada el gusto por una persona y todas esas sensaciones que existen cuando realmente nos atrae, como es costumbre en los temas de ANGEL BLEU la letra tiene un toque retador y un tono firme para destacar el empoderamiento femenino que ha sido una de las principales banderas de la artista, compuesta por ANGEL y Guianko Gómez.

'LUZ VIRTUAL'- LA SOCIEDAD DE LA SOMBRILLA

Siguiendo el camino de renovación propuesto con La Máquina Moral, La Sociedad de La Sombrilla presenta Luz Virtual, el segundo sencillo de su próximo álbum. Apelando a beats, sintetizadores y una letra influenciada por el manifiesto de la ciencia ficción, la banda imagina al humano inmortalizado por la tecnología al mismo tiempo en que presume las implicaciones de esta condición: un ser eterno pero esclavizado, eternamente joven pero cohibido, con su más grande sueño cumplido pero triste.

'LIBERADA'- LAFOLIE AUSTRAL

Es lo nuevo de LaFolie Austral, una canción cuyo eje central es enviar un mensaje de empoderamiento hacia la mujer. El tema explora las tradiciones rítmicas del caribe, específicamente la bomba y plena de Puerto Rico. El tema busca "fundir" armonías exuberantes con ritmos afrocaribeños, además, lleva múltiples instrumentos "old school" como piano rhodes, sintetizadores y guitarras acústicas y eléctricas.

'EL AVISPÓN DORADO'- LA DESTRONCHADORA BANDA LEMOSN KUSH Y LIKKLE TANO

Con esta canción, la banda quiere invitar a que con su música se conozca a su natal Mexicali donde el arte vibra de forma positiva y envía mensajes de amor y paz trasmitido a través de la cumbia. Para sus integrantes es importante continuar fomentando la cultura y el trabajo en equipo de la comunidad artística de la ciudad.

'21ST CENTURY PALEO MAN'-FRACTAL CARAVAN

Es una mezcla de los sonidos del rock and roll, el punk, el indie rock y lo alternativo, llevando las influencias de The Ramones, Ziggy Stardust, The Cramps y The Hives a un estilo propio de Fractal Caravan, donde cada instrumento destaca en la canción además de acompañarse de palmas y voces que envuelven por su melodía.

"PERRO AMOR"- CACAO MUNCH

Esta canción es para los que lo dan todo por amor, plasmar una idea de tiempo atrás, esta vez con la motivación de la banda, "Por que la función de la música es adentrarse en el ser humano y compartir su ser en todos los escenarios posibles, desde la dicha hasta el dolor" Henry Posada.

'NO TE CONOZCO'- SOFIA VIOLA Y PUERTO CANDELARIA

No es posible definir donde comienza el universo sonoro de Viola y donde el Candelario. Se unen en la misma magia del ronroco, saxofón, acordeón y trombón; la sonoridad sabanera colombiana con la cultura argentina, guiada por estos dos artistas interminablemente inquietos por hacer exploraciones que sorprendan.

'ROMANCES CONFINADOS'- JOSEFE

Es un músico que se ha alimentado en su camino por la geografía y cultura de dos continentes que unido a su talento, amor y felicidad, da paso a una música fresca, un coctel de sonoridades que trasmiten su esencia, conectando con su raíz, dándonos un exquisito sonido y un sentimiento particular, con una mezcla de aires de Miami, donde en su confinamiento fue su creatividad la que reventó, aposentándose en su casa con olor a mar y palmeras, donde imprime esos sonidos desbordados de la ciudad del eterno verano.