¡Shakira anuncia nueva canción con Rauw Alejandro!

Shakira, la cantante colombiana, anunció lo que será su próxima colaboración con unos de los artistas puertorriqueños más reconocidos actualmente, Rauw Alejandro, en un tema del género urbano.

Se trata del tema 'Te felicito', que será estrenado el próximo viernes 22 de abril, y se espera que sea una gran canción esté acompañada de un llamativo y futurista vídeo musical que complemente la canción.

Ambos artistas hicieron el anuncio en sus respectivos perfiles de redes sociales, en la publicación de Shakira se lee: "🤖 Feliz de anunciarles el lanzamiento de mi nuevo sencillo #TeFelicito - con @rauwalejandro - este 22 DE ABRIL".

Rauw Alejandro suma entonces una nueva colaboración entre las que ya ha realizado junto con artistas de la talla de Alejandro Sanz, Anuel AA, Carlos Vives, Rihanna , Maluma, entre otros. La foto promocional muestra una portada con colores llamativos donde Shakira porta un atuendo plateado y rosado y a su lado está Rauw con un chaleco.

La barranquillera también compartió un vídeo con un adelanto de lo que será el nuevo tema y un posible vídeo donde se escucha la voz robotizada de "Shak". El preview ha despertado diversas reacciones entre sus miles de fanáticos y entre las que se puede leer:"La colaboración que no sabíamos que necesitabamos!", "No entiendo nada", "Los amoooo, no puedo esperar😍"

La publicación ya superó los 438 mil likes y 5 mil comentarios. Cabe recordar que la barranquillera tiene más de 72 millones de seguidores en Instagram y su último disco 'El Dorado' fue estrenado en 2018 y fue merecedor de un Grammy.