Sebastián Yatra cantará en los Premios Oscar la canción de 'Encanto', 'Dos Oruguitas'

El cantante colombiano Sebastián Yatra está "emocionado" ante la ceremonia de los Oscar, que se celebra el próximo 27 de marzo y a la que asistirá como intérprete del exitoso tema musical 'Dos oruguitas', nominada a la mejor canción por la película de Disney 'Encanto'.

"Voy a asistir, y de todo lo demás ya se irán enterando", afirmó en una entrevista. El evento contará con la participación de artistas de talla internacional como Beyoncé, Reba McEntire, Billie Eillish y su hermano Finneas, entre otros cantantes que preparan sorpresas para deleitar al público expectante.

Los cinco artistas están nominados en la categoría de 'Mejor Canción Original', donde también compite Van Morrison por su tema 'Down to Joy' para la película 'Belfast', aunque el roquero no acudirá a Los Ángeles porque está de gira, según confirmó este martes la Academia de Hollywood.

Sobre 'Encanto', de Disney

La película inspirada en la cultura colombiana ha ganado gran reconocimiento entre los amantes del cine, teniendo así la posibilidad de llevarse varias estatuillas en las categorías de 'Mejor Película Animada', 'Mejor Banda Sonora' y 'Mejor Canción Original'.

De hecho, la canción 'No se habla de Bruno' también se encuentra compitiendo por convertirse en una de las mejores de la noche, por lo que los creadores se encuentran emocionados de conocer el veredicto de los expertos. 'Encanto' tuvo una gran acogida no solo en Colombia sino a nivel internacional, generando que miles de personas se identificaran con la diversidad étnica que tiene el país y visibilizando un poco las costumbres latinoamericanas.

Los Premios Oscar se llevarán a cabo este domingo en el Teatro Dolby de Hollywood, California.

