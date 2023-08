Realidad Mental, Penyair y Alka Produce: ¿Qué esconden las letras de las se canciones de '1306'?

El 21 de abril de 2023 se presentó a todo el público del rap ‘ 1306 ’, un proyecto musical comandado por Alka Produce y que con las barras de Realidad Mental y Penyair se logró posicionar rápidamente como una importante obra para la historia del Hip Hop en Colombia.

Este EP cuenta con seis canciones que relatan distintas historias, pero tienen un hilo que las une a todas y es que, como es común en este género, narran lo que se vive en el día a día de los compositores, o por lo menos, alguna anécdota experimentada a lo largo de sus vidas.

El primer sencillo de este proyecto se titula ‘Vivir el tiempo’ y expone la importancia de darle el debido valor a lo que se experimenta en la cotidianidad, partiendo de hechos tan simples como el mismo acto de respirar o compartir con las personas que nos rodean.

La segunda canción lleva por nombre ‘El Costal’ y habla acerca de los pesos que cargan las personas al querer dedicarse a lo que tanto desean, en este caso y como muchos otros, al arte como tal, además de contar los sacrificios que se hacen en distintas ocasiones para conseguir lo que se quiere.

‘Mauricio Mil Canciones’ es el tercer sencillo y relata la historia de muchos jóvenes que sueñan con dedicarse al rap, pero como la mayoría de las personas, tienen que cumplir con un trabajo en el que no están satisfechos o vivir en el popular “rebusque” para que sea más fácil alcanzar su gran anhelo en la música.

Por otro lado, ‘Lo Que Más Importa’ es una ironía en la que vivimos atrapados al tratar de darle un papel prioritario a aquellas cosas que realmente no aportan, pero que de alguna manera tienen mayor valor dentro de la sociedad y que logran crear apariencias ante los demás.

‘Ya Verás’ es la penúltima canción de este EP y da la impresión de que es el encuentro de un hombre con un ser de otro mundo que lo conoce bastante bien, razón por la cual lo invita a reflexionar para evitar caer en tentaciones y tomar otro rumbo en su vida.

Pero faltaría una canción más romántica, ¿no? Por eso se cierra con broche de oro. En esta oportunidad es ‘Creer que no está’, un sencillo con el que se demuestra que los raperos también se enamoran, pero para no caer en los clichés del amor, es un mensaje ambiguo con el que se relata un romance, aunque no se hace de manera literal.

Con esto se concluyen seis canciones que en este momento pueden parecer obras desapercibidas, pero que en un futuro no muy lejano denotarán una gran importancia dentro del rap colombiano debido a la trascendencia y trayectoria de los implicados en la construcción de este EP.

El Hip Hop nacional estará eternamente agradecido con Realidad Mental, Penyair y Alka Produce por ofrecerle un producto de tan alta calidad.