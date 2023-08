‘1306’: El EP de Realidad Mental y Penyair que está haciendo historia en la escena del rap nacional

Bajo la batuta de Alka Produce, Penyair y Realidad Mental gestaron un EP que sin lugar a duda tendrá gran repercusión en la historia del Hip Hop de Colombia. ‘1306’ es como se titula este proyecto musical que contiene seis canciones que cuentan distintas historias, pero con un mismo sentimiento.

Penyair es un joven MC de la ciudad de Bogotá. Como bien relatan sus sencillos, las calles de Suba y Kennedy lo vieron crecer a la par de sus rimas. Aunque su carrera musical lleva más de una década, su gran reconocimiento por parte del público se ha venido dando desde hace unos cuatro años, aproximadamente, hasta llegar a un punto de posicionarse como uno de los raperos más influyentes de la actualidad nacional.

Mira también: Alcolirykoz Sinfónico: La Calle y La Carrera que se apoderó y puso a vibrar el corazón de la capital

‘Nada’, canción que hace parte de su álbum titulado ‘La Ley del Todo’, es su éxito más reconocido y hasta este momento, reúne más de 30 millones de reproducciones, todo un hito para la industria del rap nacional independiente, pero aquí no queda todo, porque en diciembre del 2022 presentó ‘Gloria Lara’, un proyecto de larga duración que ya cuenta con cerca de 20 millones de reproducciones solamente en Spotify.

Publicidad

Por otro lado, Realidad Mental se ha caracterizado por ser una leyenda viva del rap bogotano. Su voz gutural lo ha llevado a catalogarse como un rapero inconfundible a través de cada una de sus canciones y su esencia underground lo ha posicionado como uno de los artistas más queridos y respetados por toda la escena del Hip Hop colombiano.

Te podría interesar: Llega la final nacional de la Batalla Red Bull y esto es todo lo que debes saber

No es de conocimiento común el número exacto de álbumes que ha publicado, ya que muchos de ellos se publicaron simplemente en CD’s y por su misma esencia no verán la luz de manera digital, lo que sí se sabe es que canciones como ‘Cuanto dan por mí’, ‘Momentos negros’ o ‘Un real amor’, se han convertido en verdaderos himnos que ya trascendieron del rap para llegar a oyentes de otros géneros.

Publicidad

Y cómo no hablar de Alka Produce, un productor musical bogotano que ha sido uno de los grandes gestores de la carrera de Nanpa Básico, su mano derecha y fiel amigo. Alka es una de las personas más influyentes en Latinoamérica por su arduo y continúo trabajo en pro del rap, lo que lo ha llevado a conocer más de 30 países gracias a la música.

No te pierdas: Festival Estéreo Picnic: No Rules Clan, la representación purista del rap nacional

Actualmente se le ha visto trabajando al lado de varios artistas importantes de la talla de Chales Ans, Gera MX, Blessd, MC Kno y el mismo Yeison Jiménez, demostrando así su importancia e influencia en una escena musical de continuo crecimiento en nuestro país.

Es así como tres mentes maestras se juntaron y le regalaron a su público un proyecto artístico diferente, pero lleno de muchas historias y demasiado rap, logrando que dos generaciones se unieran y cantaran a una sola voz seis canciones como si las hubieran escuchado de toda la vida.