Ilona revela cuál es su principal fuente de inspiración: así nacen sus canciones

Magda Liliana Castillo Cuellar, más conocida como Ilona, es una cantautora bogotana que muchos colombianos recuerdan porque su canción 'Buscando un Final' era la banda sonora del programa Tu Voz Estéreo, es por eso que ahora regresa presentando un nuevo tema titulado 'Viviendo'.

En entrevista exclusiva con Caracoltv.com, la intérprete de 39 años revela qué le diría a su versión más joven. Le explicaría que "hace falta mucho tiempo y hay que trabajar bastante", haciendo referencia a los retos y obstáculos que deben afrontar los artistas en la industria musical.

Por otra parte, confiesa cuál es el elemento que tienen en común la mayoría de sus canciones: "Empiezan con una melodía que me ronda en la cabeza y cuando sucede algo alrededor que me conmueve, tomo elementos de ese jardín creativo". En este momento menciona su más reciente lanzamiento, el cual cuenta con video oficial y hace parte de su playlist by Los Fabulosos.

Por último, Ilona confiesa qué la hace ser fabulosa y con total confianza en sí misma, responde que es "ser yo misma a través de la música", aunque no deja de lado su resiliencia y capacidad de levantarse y resurgir de las cenizas.

Disfruta de este lanzamiento y más en la playlist de Ilona by Los Fabulosos.

Gaira Música Local, el sello discográfico de Carlos Vives, anunció a Ilona como su nueva artista.

Con una trayectoria llena de éxitos y un estilo único que transita por el pop, el rock y los ritmos latinos, Ilona regresa y se une a los locales para dar continuidad a su carrera profesional.

Nominada al Latin Grammy en 3 oportunidades y a un MTV Latinoamérica, ILONA ha cautivado a la audiencia con su inconfundible voz y sus composiciones conmovedoras. Su capacidad para transmitir emociones a través de sus letras y melodías la ha convertido en una figura destacada en la escena musical contemporánea. Ahora, con el respaldo de la estrella colombiana Carlos Vives y su sello Gaira Música Local, regresa para expandir su alcance y compartir su arte con todo el público.