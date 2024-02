Premios Grammy 2024: Estas fueron las presentaciones más destacadas de la gala

La gala número 66 de los Premios Grammy 2024 estuvo cargada de múltiples emociones no solo para los artistas estadounidenses, sino también para los colombianos, pues Karol G y Juanes destacaron tanto en el preshow como en la premiación que se realizó después de la alfombra roja.

Full performance video of Dua Lipa at the #GRAMMYs.pic.twitter.com/LwMUwwK1El — Update Dua Lipa (@updatedlipa) February 5, 2024

El vento oficial inició hacia las 8:00 p.m. (hora Colombia) en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, Estados Unidos con la presentación de Dua Lipa, quien cantó 'Houdini' y 'Training season'. Posteriormente, se subió al escenario Miley Cyrus, quien interpretó 'Flowers', de manera que aprovechó la oportunidad para festejar que obtuvo su primer gramófono en la categoría Mejor Performance Pop.

Flowers, por la GANADORA DEL GRAMMY, Miley Cyrus.



Seria competidora a Canción del Año. #Grammys pic.twitter.com/z85xMx8StC — Baini 📷🧣 (@Lbaini) February 5, 2024

La noche continuó y el espectáculo estuvo a cargo de Billie Eilish, que sorprendió con la canción 'What was i made for?', banda sonora de la exitosa película 'Barbie'. Uno de los detalles que más llamó la atención de su intervención músical fue el hecho de que lució un traje de la icónica muñeca.

"What Was I Made For", Billie Eilish y Finneas, para Barbie.



Nominada a Canción del Año, Grabación del año, Performance Pop y Ganadora a Canción para Producción Audiovisual. #Grammys pic.twitter.com/LKf9PcyfwO — Baini 📷🧣 (@Lbaini) February 5, 2024

Olivia Rodrigo no se quedó atrás, ya que interpretó 'Vampire' con una puesta en escena bastante particular porque llevaba sobre su pecho algunas manchas de sangre que rápidamente robaron las miradas de los artistas presentes en el recinto.

Stevie Wonder, por su parte, llenó de melancolía el escenario para rendirle un sentido homenaje a Tony Bennett, fallecidio el pasado 21 de julio de 2023, cantando así 'For once in my life' y 'The best is yet to come'. Cabe aclarar que este reconocimiento se lo hizo también a otros exponentes que han muerto desde la anterior entrega de los premios. A este gran artista se le sumó Annie Lenox, Jon Batiste.

tony bennett coming up on the big screen to sing with stevie wonder. i cried 😭 #GRAMMYs pic.twitter.com/vnjUYGfNjN — yee yee (@yeeyeee06) February 5, 2024

Fantasia homenajea a Tina Turner:

FANTASIA THE WOMAN THAT YOU ARE!!!!!!!!!! pic.twitter.com/b5OG1CKQAm — Brooklyn White-Grier (@brooklynrwhite) February 5, 2024