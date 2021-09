¡Para cantar a grito herido! Conoce aquí los mejores lanzamientos musicales

Disfruta de lo mejor de la música de Colombia y el mundo este fin de semana, recárgate de las mejores vibras y olvida todo lo malo que dejó la semana. ¡Disfruta y actualiza tu lista de reproducción con los mejores lanzamientos musicales!

‘THATS WHAT I WANT’ -LIL NAS X

El rapero estadounidense lanza junto a esta canción su nuevo álbum debut ‘Montero’, compuesto por 15 canciones, producido por Take A Daytrip y cuenta con temas donde participan artistas como Doja Cat, Elton John, Jack Harlow, Megan Thee Stallion y Miley Cyrus.

‘TARDE’- SEBASTIAN YATRA

El colombiano lanza su nuevo tema, rodeado de un mensaje bastante emotivo con un video romántico grabado en las calles de Venecia, Italia, donde relata la historia de un amor que se acabó, el corazón queda en mil pedazos, con algo de arrepentimiento por todo lo que sucedía y no se valoró.

‘BERLÍN’ – AITANA

La cantante presenta su nueva canción y video inédito, un nuevo track que le canta al desamor. El videoclip, rodado en España, ha sido producido por Ambiwo y dirigido por Alba Ricart e Iris Vallés acompañada de un protagonista de lujo, Julio Fernández.

'PAL SUELO' J ÁLVAREZ JUNTO A WYCLEF JEAN Y EL MICHA

Para los amantes del baile este es un tema que habla de una fiesta y la conexión de una pareja con mucha sensualidad y pasión que transporta a quienes la escuchan a una playa en el caribe, además viene acompañada de un clip animado que seguro te sorprenderá y por qué no ponerte a bailar todo el fin de semana.

‘PICADITA DE OJO’ – OMAR GELES

El artista vallenato llega con todo el sabor y romanticismo relatando la historia de un hombre que sufre porque por comentarios de la gente su pareja cree que esta coqueteando con otras mujeres entonces le dice que no debe dudar de su amor, pues este le pertenece a ella.

‘LLORI PARI’ ÁLVARO DIAZ’

El artista lanza su nuevo sencillo junto al compositor colombiano transformado en estrella de reggaetón, Feid. La canción forma parte de su próximo álbum ‘Felicilandia’ el cual fue producido por los galardonados productores de NEON16, Tainy y Manuel, un reguetón lento y emotivo que hará cantar y bailar a todos en la pista de baile.

‘DJ SET, DRUMS PERFORMANCE’ - ZANNE

Para todos los amantes del ritmo electrónico este Dj set, grabado en vivo con el performance de sonidos acústicos y electrónicos desde Palomino, en la Guajira, cuenta con una mezcla de pop electrónico basado en el House, también cuenta con la colaboración de Dj’s productores colombianos como: Moska, Rek, Juan Dileju y artistas internacionales de la talla de: Tyhse, Carola, entre otros. Sin duda un tema que te desconectará con el mundo y te hará vibrar con el baile.

SAMU PÁRAMO – PRIMEROS PASOS

El cantante de tan solo dieciséis años llega con su nuevo EP compuesto de 4 canciones llenas de romanticismo, perfectas para dedicar, además, cuenta con ritmos característicos de nuestro país en donde se resalta su mezcla de ritmos, la parte urbana y el pop, con lo folclórico que tenemos en nuestra raíz, la cumbia, el vallenato y la salsa.

‘QUIERE PLAYA’ – TIAGO CANTERO

El regetonero presenta una propuesta que combina diferentes ritmos caribeños y urbanos. habla sobre una mujer bella e independiente que disfruta de la playa, del mar, de la fiesta y de la compañía de sus amigos. La composición está inspirada en una anécdota personal de él en la que recuerda un amor de su pasado.

‘ME ENSEÑASTE REMIX’ – SAEL

El artista argentino lanza el remix oficial de tema ‘Me Enseñaste’ en el cual une fuerzas con el rapero argentino Duki, bajo el sello discográfico Black Koi Entertainment. Una desgarradora historia de cuando una relación llega a su final y se comienza a extrañar todas las cosas de esa persona, acompañada de las voces de los dos artistas que llevan al oyente a recorrer con ellos esta historia de dolor, junto a los ritmos y sonidos innovadores.

‘MUY MALA’ – BETTO CUENCA

Para los amantes de la música popular llega este tema perfecto para aquellas personas que han vivido una situación de infidelidad, donde los sentimientos y las buenas intenciones no son suficientes para conservar un amor. Una historia que, aunque no parezca tan común, ha pasado en muchos hogares.

‘LAS DOS PUERTAS’ - JACKSON MARTÍNEZ

El artista chocoano escribió este tema como inspiración a la cita bíblica de Mateo 7: 13-14 en donde se refleja la realidad del ser humano, brindando una gran reflexión a todos aquellos que la escuchen.

‘LA COLECCIÓN DE VERONICA’ - E MULTICOLOR

Si eres amante de lo alternativo este tema es perfecto para ti, pues la banda bogotana te mostrará una nueva creación de sus éxitos, con un clip grabado en 2D, dibujada a mano, recorriendo los pensamientos y emociones de su protagonista, viajando por los caminos que conectan las sensaciones de las ideas en lugares donde lo absurdo está siempre presente.

‘JUGANDO’– AGUADELULO TRÍO

La agrupación debuta con su primer álbum cargado de seis temas que representan los sonidos del pacífico colombiano con instrumentos como la marimba de chonta y un saxofón. Los temas van a diversos estados de ánimo como la fiesta, el relajo en casa o el acompañar un viaje o caminata.

‘SABORES DEL PORRO’ – ISA MEBARAK

Con el mejor toque femenino del jazz y el folclor de nuestro país este nuevo sencillo lo lanza la barranquillera para los amantes de la buena música. Además, presenta la versión de un porro aflamencado, de una canción tradicional colombiana del maestro Pablo Flórez, con la participación especial en esta producción de grandes músicos como Milton Salcedo, Carlitos del Puerto, Jesús Javier Molina y el Maestro Ramón; preparando a todos sus seguidores con lo que será su nuevo álbum ‘Herencia Cultural’.

‘OYE CORAZÓN’ – INAH

El poder de la mujer llega a esta canción como una reflexión y un llamado a amar, a que las chicas no tengan miedo a tener iniciativa, a llenarse de coquetería y expresar ese amor que las hace sentir vivas y se arriesguen a sentir sin importar lo que ´piensen los demás. Asimismo, viene acompañada de un clip lleno de color rosa y sensualidad.

‘SE FUE’ – ALJANDRO SANTAMARIA

Si estás despechado esta canción llega para tomarse las pistas de baile, hablando del amor no correspondido, cuenta la historia de una relación que termina porque no funcionó y en la que no hay marcha atrás, retomando ritmos urbanos combinados con el pop.

‘LOS CACHOS’ – GUAYNAA

Este tema junto a Servando y Florentino, cantándole a la infidelidad, pero con un toque salsero y tropical bastante particular, que sin duda pondrá a bailar a más de uno, mientras recuerdan ese amor que algún día les hizo mal.

‘EN LA OSCURIDAD’ - LIT KILLAH, MARIA BECERRA

El rapero argentino estrena su nueva canción junto a una voz femenina. El video se remite a películas de atraco y espionaje como Sr. y Sra. Smith o el agente 007, dirigido por Agustín Portela, la locación elegida para llevar adelante el tema cuenta con los protagónicos de LIT junto a María, con un trabajo de acción y dinamismo que requirió la práctica de ambos artistas para la difícil coreografía de estas escenas de acción, a lo que se suma el gran despliegue visual y de efectos especiales que resaltan el desarrollo de la historia.

‘LOCO’ - TIAGO PZK

“Loco habla de la sensación de perder a alguien y no encontrar consuelo recayendo así en la locura. Habla de ser fuerte y seguir adelante también. Es superación y está dedicada a todos los que alguna vez perdieron a alguien y tuvieron el coraje y la fuerza para salir adelante”, relató el artista.

YA NO VALES - ALIZZZ FT. C TANGANA

La canción cuenta con un importante mensaje lleno de reflexión sobre la insostenibilidad de la fama, basada en nuestra hambre insaciable y cínica y el concepto de celebridad desechable, en una construcción y quema de estrellas e íconos culturales en la que también juega una parte importante el tabú del narcisismo creado y alimentado tanto por el mainstream como por las redes sociales.

‘MAL ACOMPAÑADA’ - MARTINEZ FT. PHILIP ARIAZ

El caleño lanza este nuevo sencillo cantándole a las mujeres que disfrutan su soltería, que decidieron dejar de sufrir por amor y prefieren vivir la fiesta sin compromisos. Con todo el poder colombiano, adentrándose en ritmos urbanos.

‘ASUNTO SERIO’ - DAWER X DAMPER

El cantante tiene un componente social que convive con los coloridos sonidos de su dembow de avanzada. ‘¿Vos crees que soy un alien, o qué?’, preguntan airados en “Quilo” otro de sus temas refiriéndose al proceso de invisibilizarían que sufren sus pares. Utilizando el afrobeat o el dancehall como motor de su sensibilidad artística, transmitiendo un mensaje de transformación en áreas de una sociedad más plural e incluyente. No es ciencia ficción: es el barrio.