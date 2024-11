Maía presenta su sencillo 'Muéstrame': una celebración del amor como sinónimo de calma y fluidez

Maía , una de las voces más representativas de la música latina, lanza su nuevo sencillo 'Muéstrame', una canción que explora el amor desde una perspectiva fresca y reflexiva. En lugar de centrarse en la intensidad del enamoramiento, la mentora de La Descarga nos invita a redescubrir el amor como un espacio de calma, serenidad y fluidez, donde el verdadero vínculo se construye en la capacidad de adaptarse a los ritmos y cambios de la vida.

"Siempre hemos pensado que el amor debe ser un fuego constante, un frenesí cargado de adrenalina y chispa. Pero eso es solo el enamoramiento. El amor verdadero es la capacidad de construir paz con alguien, de fluir juntos sin resistirse a los cambios. Es un baile donde la rítmica es importante, pero la calma y la serenidad son su base fundamental", reflexiona Maía sobre el mensaje central de 'Muéstrame'.

Con más de dos décadas de carrera artística, la barranquillera también destaca la evolución de su música y el desafío de superar etiquetas dentro de la industria: "Cuando comencé hace 22 años, existía la idea de que no podías hacer balada en un mercado que buscaba ritmos más explosivos. Hoy, como artistas, debemos alejarnos de las etiquetas para encontrar una conexión más libre y auténtica. La música debe tener una columna vertebral que se llame alta frecuencia, algo que conecte con el alma".

'Muéstrame' combina la riqueza de la voz de Mónica Andrea Vives Orozco (su nombre real) con una composición cargada de emoción y una producción que busca resonar en lo más profundo de quienes la escuchen. Disponible desde el 22 de noviembre en todas las plataformas digitales a través de ONErpm Latino, este sencillo promete ser un himno para quienes valoran el amor en su forma más esencial: la capacidad de crecer y fluir juntos.

Quién es el esposo de Maía

A pesar de que la cantante mantiene bajo reserva su vida personal, se conoce que ella está casada, desde 2017, Alberto Bossio, es decir, con quien tiene siete años de un matrimonio estable y el cual han logrado fusionar con la música.

Actualmente, el esposo de Maía es quien ejerce como su manager de la mano de Carlos Alberto Galeano. Cabe recordar que hace poco la Mentora lanzó su canción 'La vida', en cuyo video musical hay varias imágenes de su familia.

Hija de Maía

En abril de 2022, la intérprete de 'Niña bonita' se convirtió en madre por primera vez de su hija Magdalena Bossio Vives, quien le cumplió uno de los sueños que tenía desde los 37 años.

En una entrevista en El Desconectado, de Caracol Televisión, la cantante había confesado: “Pensé que mi estadía en esta tierra iba a ser sin convertirme en mamá, porque después de cuatro años de intentarlo y ver qué mi esposo y yo éramos fértiles y no entender qué sucedía, pensé que de pronto no me tocaba a mí”. De esta manera, la barranquillera expresó el temor que tenía y cómo esta bebé llegó a sorprenderla cuando menos lo pensaba.