Jp Saxe, en compañía de Camilo, presentan su nuevo sencillo 'Moderación'

El reconocido cantautor canadiense JP SAXE se une a Camilo , uno de los artistas latinoamericanos más importantes del momento, en su nuevo sencillo 'Moderación', tema presentado bajo el sello Arista Récords. El video, que representa cuidadosamente la moderación y el exceso, fue dirigido por los artistas venezolanos Evaluna Montaner y Ricky Montaner, de Mau y Ricky.

JP SAXE es un artista multi-platino, nominado al Grammy multi instrumentista; por su parte, Camilo ha sido 3 veces ganador de Latin Grammy y 3 veces nominado al Grammy , es cantautor, músico y productor.

Sobre este lanzamiento JP SAXE comenta: “Camilo es uno de mis artistas favoritos sobre la tierra y lo considero mi hermano. Hacer esta canción juntos es un sueño y estoy agradecido de poder tener una canción que amo con un ser humano que amo. Ha sido un asunto de familia con Evaluna y Ricky Montaner, esposa y cuñado de Camilo, dirigiendo este video. Estaré muy feliz de poder interpretar esta canción con Camilo por el resto de mi vida".

Cuando tuve la oportunidad de conocer a JP Saxe, dudé que pudiera amarlo más de lo que lo admiro, porque durante mucho tiempo ha sido uno de mis cantautores favoritos”, dijo Camilo. "Estoy muy agradecido de haber tenido la oportunidad de sentarnos y escribir esta canción juntos, es algo de lo que estoy muy orgulloso y no puedo esperar para compartirlo. Una cosa que JP y yo tenemos en común es que no nos gusta la gente que ama con moderación

Desde septiembre, JP SAXE ha presentado dos sencillos 'When You Think Of Me' y 'The Good Parts', ambos escritos por él y producidos por Malay (Frank Ocean, Lorde), ganador del premio Grammy. .

Además del éxito de su álbum revelación en 2021, 'Dangerous Levels of Introspection', JP SAXE continúo ratificando su carrera con presentaciones sold out, incluyendo fechas en la gira de Alicia Keys y Lewis Capaldi. Ahora, se confirma que SAXE apoyará a JOHN MAYER en algunas fechas de su tour 'SOLO', incluyendo un show en su ciudad natal, Toronto. También se presentará en Bonnaroo este verano.

Inicios de Jp Saxe

El cantautor hizo su debut con el lanzamiento del sencillo 'Changed' para luego sacar al público 'Anybody Else'. Decidió seguir su carrera por el lado que iba y al año siguiente sacó 'The Few Things junto'.

En el año 2019, el canadiense alcanzó el éxito con el sencillo 'If the World Was Ending' en compañía de la cantante estadounidense Julia Machaels. Luego del lanzamiento de este, Saxe fue tendencia en redes sociales, alcanzando rápidamente una excelente posición en los primeros lugares del Billboard Hot 100.

