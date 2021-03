¡Empieza la fiesta! Escucha a todo volumen los lanzamientos de la semana

Los artistas colombianos e internacionales tienen preparadas nuevas ideas para cautivar la atención de todos sus seguidores; por ese motivo, los lanzamientos de marzo están recargados de la mejor energía y de ritmos increíbles para que disfrutes junto a tus amigos y familiares los mejores temas del mes.

'MI NIÑA REMIX'- ANITTA, MYKE TOWERS, WISIN Y MALUMA

Fue la única canción Latin Pop/ Urbana en ser destacada en “The Thirty Most Thumbed Up New Releases” en la plataforma Pandora en la semana de su lanzamiento. El éxito logró entrar en el Top 50 Global de Spotify. y la canción se viralizó en TikTok donde cuenta con más de 1.5 millones de videos y 180 m

'ESENCIAL'- REIK

Estas nuevas nominaciones son la clara demostración del poder artístico que tiene Reik, así lo podemos ver también en “Esencial” un podcast, que lanzaron el mes pasado, original de la plataforma de streaming Deezer, en donde cuentan la evolución de su carrera musical y las experiencias con artistas como Nicky Jam, Ozuna, Wisin, entre otros. Un podcast dedicado a homenajear a grandes artistas con un viaje a través de sus canciones.

'EGOISTA'- PABLO OCAMPO

La canción llega después del éxito que tuvo Ocampo con su primer lanzamiento ‘Ya No Me Gustas’, junto al dúo urbano Pasabordo, que se dio en el mes de enero de 2021. ‘Ya No Me Gustas’ fue un junte entre amigos, pues Jhonatan y Juan, integrantes de Pasabordo,apoyaron la carrera del nuevo cantante desde el primer momento. ‘Ya No Me Gustas’ suma más de medio millón de reproducciones en YouTube, y es el claro ejemplo de la propuesta musical de Pablo Ocampo, enfocada en la mezcla con los sonidos urbanos.

'REVELACIÓN'- SELENA GÓMEZ

La artista estadounidense presenta una nueva canción titulada “Selfish Love”, junto a DJ y productor francés Dj Snake, una canción que los vuelve a unir luego de el hit mundial TAKI TAKI ,esta canción es el segundo corte musical, que formara parte de su próximo álbum “Revelación” el cual vera la luz en su lanzamiento el próximo 12 de marzo en todo el planeta, a través de Interscope Records en Estados Unidos y por UMG a nivel mundial

'2 VECES'- CHRISTIAN NODAL Y LOS PLEBES DEL RANCHO

Sin duda esta colaboración es un gran acierto en la carrera de ambos artistas ya que es un sencillo que tocará fibras muy sensibles gracias a la temática, la calidad interpretativa y la fusión de géneros mariacheño y campirano que seguro todo el público que sigue las carreras de Christian Nodal y de Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho lo agradecerá.

'SÁLVAME'- RBD

Al verdadero estilo de RBD, su regreso a las plataformas de streaming batió récords en todo el mundo y fue tendencia a nivel mundial; en Spotify, acumuló más de 100 mil transmisiones en solo minutos y dominó las listas de los Top 50 al ocupar hasta 39 posiciones a la vez con múltiples éxitos.

SOUNDTRUCK DE BOB ESPONJA- NEÓN 16

En alianza con Paramount Animation y Nickelodeon, presentó hoy el muy esperado soundtrack de la película animada THE SPONGEBOB MOVIE: SPONGE ON THE RUN. El soundtrack, producido por NEON16, está disponible ahora en NEON16/Interscope Records y en todas las plataformas digitales. Además, el tercer sencillo del soundtrack, "F is For Friends", con Tainy, Becky G y Trevor Daniel, salió junto con el video animado oficial.

'CHALALA'- YAYO

Habla de un beso y todos los sentimientos que van surgiendo después de ese momento especial, el tema es un recuento de todas las tácticas de seducción y coqueteo entre una pareja que ha notado que se está empezando a gustar y que ella es quien toma la iniciativa y le dice a él que se arriesgue a intentarlo.

'SÓLO CONTIGO'- JONNATHAN CHÁVEZ

El cantante vallecaucano que hace parte de la nueva generación de artistas del despecho, optó por rescatar en su producción el sentimiento del estilo musical llamado bolero ranchero, famoso hace décadas por interpretes como Javier Solís, Pedro Infante y en Colombia Helenita Vargas, mezclándolo con los acordes de la música popular.

'POLVO EN EL VIENTO'- HUSIL

Es su lanzamiento debut, una historia de amor, deseos y esperanza. Es una canción hecha con instrumentos acústicos como la guitarra, la percusión, el bajo y el órgano. El ritmo de la canción es latino, pero con una armonía fresca y relajada, perfecta para comenzar el día.

'PALENQUE'- CARLOS MÉNDEZ

En tiempos difíciles, Carlos Méndez inicia el año en familia, lleno de salud y con muchas ganas de seguir haciendo música. El cantautor panameño terminó de mezclar y masterizar varias canciones que hizo en este periodo de encierro dándole vida a un nuevo sencillo titulado 'Palenque'. Es una canción que habla del simple hecho de bailar y ser libre. Es perfecta para escuchar a toda hora, pues su energía es linda y única, además, invita a ser feliz y a disfrutar la vida.

'BELLA'- MAÉL

Este tema nació en el mes de octubre del año 2020 en plena pandemia, justo en el momento en el que en Colombia se dispararon los casos de feminicidio y maltrato a la mujer. Con esta nueva producción, Maél busca conectar con la historia de miles de mujeres a través de un mensaje de empoderamiento femenino impreso en cada palabra y estrofa de la canción, convirtiéndose en un mensaje lleno de inspiración para cada una de ellas.

'AMAZONA'- MAITE

Es una canción con la que Maite y su equipo de trabajo buscan mostrar las características de las mujeres, además de la capacidad de mover al universo desde el amor. Retratando en el sencillo como son ellas realmente, seres llenos de belleza, dulzura, fragilidad, pero que a la vez tienen fuerza y poder, dejando ver la dualidad de lo que son y como eso las hace seres únicos e indispensables en el mundo.

'DIMOS POR TERMINADO'- JANCO JANNER

Es una salsa moderna cargada de los acentos del pacífico, el río, el mar, los colores, el sabor y la alegría de su gente queda plasmada en los arreglos de la canción. Es un tema diferente que se vive en la cotidianidad de esos amores a escondidas, pues habla sobre una pareja que a pesar de estar separada se sigue amando y manteniendo una fuerte complicidad y pasión. Es una composición de Hugo Tovar, bajo la producción de OILO Producciones y contó con la colaboración de grandes músicos quienes conformaron los vientos, bajos y coros.

'ESTAR BIEN'- SOY EMILIA

La artista Colombiana nominada a Latin Grammy 2020, cierra este ciclo en el que se expone un poco más ante el público con el tema Estar bien, que al igual que los demás temas del EP trae un video muy íntimo y personal mostrando al público un poco de la casa en que creció y musicalmente sigue una onda más acústica y sonoridades análogas.

'TANDA'- ÁLEX FERREIRA

En el código genético de “TANDA” conviven todos los Alex Ferreira (y todas las canciones) que lo han traído hasta aquí: el que creció escuchando rock alternativo en la televisión a la vez que se le colaban los boleros de las cintas de casete de la cocina de su madre o los hits de Juan Luis Guerra de un coche con las ventanillas bajadas desde la calle.

'ME ESCONDÍ'- THE VUE

Este lanzamiento le puesta a sonidos contemporáneos con grandes influencias del R&B y rítmicas del hip hop y pop actual. Es una canción que se destaca por el uso y mezcla de sintetizadores y guitarras eléctricas con beats electrónicos para mover la cabeza y el cuerpo, junto a una letra que conecta con los oyentes, entregando así una apuesta original y fresca.

'ABRE LOS BRAZOS COMO UN AVIÓN'- KANAKU Y EL TIGRE

se hizo mientras Drexler estaba en España y Kanaku y el Tigre en Perú, lo que no fue un obstáculo a la hora de crear el tema. “Nosotros conocemos a Jorge hace unos años, y siempre hemos tenido una relación amistosa, de hecho, fue Jorge quien nos presentó a Alexis”, enfatiza Nico Saba, vocalista.

'THE SECRET OF THE SHADOW'- PUERTO CANDELARIA

Los tiempos de renovación que vive la industria musical y dentro de ella, Puerto Candelaria, llevaron a estos ganadores del Latin Grammy a pensar en una estrategia de creación y financiación, que dio como resultado el álbum de jazz "The Secret Of The Shadow", y que, hasta ahora solo han podido disfrutar sus más fieles seguidores, quienes apoyaron con su aporte económico la producción del disco a través de la plataforma Patreon.

'GRANDE LO PEQUEÑO'- INDIVIDÚO

Con esta balada conmovedora, IndiviDúo rinde un sentido homenaje al guitarrista, productor musical, y amigo Dan Warner, fallecido en 2019. Dan fue un celebrado músico y productor - multiganador de los premios Grammy y reconocido por trabajar de la mano con artistas como Alejandro Sanz, Michael Jackson, Celine Dion, Julio Iglesias, Gloria Estefan, Ricky Martin, Maluma, Sebastian Yatra y Calle 13 entre otros. Dan creyó en IndiviDúo desde el comienzo y fue el productor de su segundo álbum de estudio “Mensajes” en 2019.

'HOMÓNIMA'- ESCAPEMENT

Esta canción está inspirada en el sonido del escape de un reloj, tanto que ese sonido está latente en toda la canción, además el sencillo es la mezcla entre instrumentos electrónicos como sintetizadores e instrumentos acústicos como el piano, cumpliendo con el objetivo que Juan tiene con el proyecto Escapement, que es el de fusionar diferentes géneros e intentar sonidos y técnicas nuevas.